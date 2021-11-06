Трое задержанных за нападение на отца с малышом в Москве не признали вину

Трое из четырех задержанных за нападение на отца с четырехлетним малышом в Новых Ватутинках вечером в четверг, 4 ноября, не признают свою вину в случившемся. Адвокат одного из подозреваемых также заявил, что его подзащитный опровергает сведения о том, что он якобы использовал в драке нож. Более того один из задержанных рассказал во время доставки на допрос, будто мужчина с ребенком сам напал на него.

Резонансная драка произошла вечером 4 ноября. Конфликт начался в магазине — там молодой отец и его друг встретили четырех незнакомцев. По предварительным сведениям, между ними произошла стычка. Затем конфликт продолжился на улице, где и попал на видео. Судя по кадрам, незнакомцы накинулись на мужчину с ребенком посреди тротуара. По словам очевидцев, злоумышленники оскорбляли молодого отца и его четырехлетнего сына.

Стоит отметить, что у избитого отца криминальное прошлое. По некоторым данным, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество в апреле этого года. Его 24-летний приятель Никита У., также подвергшийся нападению, попадал в поле зрения полиции шесть раз, в том числе за кражу и мошенничество.

5-tv.ru

При задержании один из нападавших утверждал, что конфликт спровоцировал молодой отец. Правоохранители уже опубликовали видео с опросом подозреваемых в нападении и избитыми, в котором они рассказывают свои версии происшествия.

По факту резонансной драки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Однако по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицируют на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Избитый отец в свою очередь рассказал, что уже перевез свою семью в безопасное место.

«Семья в безопасности. Все хорошо», — ответил москвич на вопрос о том, перевез ли он жену с ребенком.

По словам мужчины, он не спал уже больше суток после инцидента.

«Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — сказал пострадавший.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий матери братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве. Она заявила, что ее «дети ерундой не занимаются», а также назвала избитого ими москвича «любителем выпить».