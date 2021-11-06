Трое задержанных за нападение на отца с малышом в Москве не признали вину

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 170

Резонансная драка произошла в Новых Ватутниках вечером 4 ноября. Сначала возбудили уголовное дело о хулиганстве, но затем председатель СК поручил переквалифицировать статью на более тяжкую.

Фото, видео: depositphotos /merrydolla; ВКонтакте @podslushano_v_nv; Telegram @moscowproc

Тема:
Нападение на отца с сыном в Новой Москве

Трое из четырех задержанных за нападение на отца с четырехлетним малышом в Новых Ватутинках вечером в четверг, 4 ноября, не признают свою вину в случившемся. Адвокат одного из подозреваемых также заявил, что его подзащитный опровергает сведения о том, что он якобы использовал в драке нож. Более того один из задержанных рассказал во время доставки на допрос, будто мужчина с ребенком сам напал на него.

Резонансная драка произошла вечером 4 ноября. Конфликт начался в магазине — там молодой отец и его друг встретили четырех незнакомцев. По предварительным сведениям, между ними произошла стычка. Затем конфликт продолжился на улице, где и попал на видео. Судя по кадрам, незнакомцы накинулись на мужчину с ребенком посреди тротуара. По словам очевидцев, злоумышленники оскорбляли молодого отца и его четырехлетнего сына.

Стоит отметить, что у избитого отца криминальное прошлое. По некоторым данным, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество в апреле этого года. Его 24-летний приятель Никита У., также подвергшийся нападению, попадал в поле зрения полиции шесть раз, в том числе за кражу и мошенничество.

5-tv.ru

При задержании один из нападавших утверждал, что конфликт спровоцировал молодой отец. Правоохранители уже опубликовали видео с опросом подозреваемых в нападении и избитыми, в котором они рассказывают свои версии происшествия.

По факту резонансной драки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Однако по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицируют на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Избитый отец в свою очередь рассказал, что уже перевез свою семью в безопасное место.

«Семья в безопасности. Все хорошо», — ответил москвич на вопрос о том, перевез ли он жену с ребенком.

По словам мужчины, он не спал уже больше суток после инцидента.

«Очень сильно устал. Сутки не сплю уже», — сказал пострадавший.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий матери братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве. Она заявила, что ее «дети ерундой не занимаются», а также назвала избитого ими москвича «любителем выпить».

Тема:
Нападение на отца с сыном в Новой Москве
6 нояб
Попытка москвича с ребенком сбежать от толпы попала на видео
6 нояб
Задержан последний из напавших толпой на отца с ребенком в Новой Москве
5 нояб
Мать напавших на отца с ребенком в Новой Москве: «У меня дети ерундой не занимаются»
5 нояб
Опубликовано видео допроса задержанных за нападение на отца с сыном в Новой Москве
5 нояб
Дело о драке в Новой Москве переквалифицируют на более тяжкую статью
5 нояб
Задержан третий напавший на отца с ребенком в Новой Москве
5 нояб
Задержаны двое напавших на отца с ребенком в Новой Москве
5 нояб
Боксер рассказал, почему у побитого молодого отца не было шансов избежать драки
5 нояб
Избитый толпой москвич заявил, что его сына ударили по щеке во время потасовки
5 нояб
Напавшие на отца с малышом в Москве попали на видео в магазине
+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября

Последние новости

19:34
Глупость несусветная: Цискаридзе оценил решение избавить «Щелкунчик» от расизма
19:21
Мурашко призвал всех переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию
19:12
Больные фантазии: политолог оценил заявление о пяти «украинских» регионах России
18:39
ТОП-5 губительных последствий употребления вина для женской красоты
18:21
В эпицентре ада: число жертв взрыва в Сьерра-Леоне может достигать 400 человек
17:58
Унаследовал от отца! Что в принце Гарри не терпит Меган Маркл

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Рядом с задержанным в Дании «Академиком Иоффе» «появился» военный корабль РФ
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака