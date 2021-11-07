Избитый толпой молодой отец рассказал о драке в Новой Москве: «Достал нож, начал махать»
Избитый толпой в Новой Москве мужчина рассказал подробности конфликта
Фото, видео: МВД РФ, 5-tv.ru
Четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Ранее заступившегося за девушку мужчину избили в метро. Не слишком ли часто такое стало происходить?
Одно из самых резонансных происшествий этой недели произошло в Москве. В Новых Ватутинках четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком. Все это удалось снять на видео прохожим. Мужчина кричал нападавшим: «Вы видите, что я с ребенком?». На что получил нецензурный ответ и несколько ударов в лицо. Потом завязалась драка. Со слов отца, один из парней ударил ребенка по щеке. А у другого был предмет, похожий на нож.
«Как отец я среагировал на это, пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож, начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом публично. Получилось так, что в этой ситуации товарищ стал защищаться, побежал за ними, они от него. Я ребенка взял в охапку с собой и пошел домой», — рассказывает отец ребенка, на которого напали четверо мужчин.
Полиции потребовалось менее суток, чтобы установить личности четверых участников конфликта. Все они задержаны. По данным столичного управления МВД приехали в столицу из Оренбурга.
Сначала полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», однако позже переквалифицировала действия напавших на более тяжкую — «Покушение на убийство». Кроме того, всех подозреваемых проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений ранее.
В этой ситуации, мы не сомневаемся, правосудие будет восстановлено, а виновные понесут наказание. Как после недавнего инцидента в московском метро, когда молодой парень Роман Ковалев заступился за девушку и был жестоко избит. Но не часто ли такое стало происходить? Откуда ощущение безнаказанности. А тут вообще вопиющий случай — ребенок был рядом.
Опубликовано видео задержания троих виновников драки в московском метро
Конфликт между мужчинами — не редкость, бывает. Но любой нормальный мужик — когда рядом ребенок — поведет себя по-другому. Значит те, кто нападал — абсолютно ненормальные, и просто не мужчины. А страна и их родные должны знать в лицо своих антигероев.
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