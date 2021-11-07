Будь по-моему: как гарантированно испортить свои отношения с ребенком

Исполнение желаний детей, стремление через ребенка реализовать собственные мечты чреваты серьезными осложнениями в отношениях, об этом родителей в беседе с 5-tv.ru предупредила психолог Наталья Искра.

Исполнение желаний детей, стремление через ребенка реализовать собственные мечты чреваты серьезными осложнениями в отношениях, об этом родителей в беседе с 5-tv.ru предупредила детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра. Начинать «портить» маленького человека можно с раннего возраста, для этого достаточно последовать профессиональным вредным советам.

Свои отношения с наследником можно разрушить изначально, еще до его появления на свет. Как это возможно? Дело — в мотивации, заложенной при зачатии малыша.

Если вы вдруг решаете родить ребенка ради сохранения отношений с супругом, либо присутствует другая выгода, то, скорее всего, считает семейный психолог, во время выстраивании отношений с уже рожденным мальчиком или девочкой все равно будет проскальзывать не родительская любовь. На первый план выйдет получение выгоды, тех дивидендов в виде восстановления своего союза с партнером, которые вы и задумывали получить ранее.

Однако такая меркантильность может сказаться негативным образом при формировании характера и линии поведения ваших детей.

«Ребенок тогда тоже будет вынужден развить ложную личность, которая будет удовлетворять вашим потребностям, например, всегда быть своеобразным миротворцем в семье», — предостерегла доцент кафедры психологии личности.

Увы, миссия по налаживанию семейных отношений не так проста, и для того, чтобы мир в браке оставался надолго, в будущем вам придется не отпускать сына или дочь далеко от себя, держать на эмоциональной привязи.

«Использовать ребенка как способ реализоваться в собственной жизни», — еще один способ испортить отношения с чадом назвала психолог.

Часто родители стремятся воплотить в реальность собственные несбывшиеся мечты, направляя любимых детей в те вузы, в которых сами грезили учиться или навязывая им свои увлечения.

Вредный совет: если вы вдруг не стали балериной и хотите ею стать, то, конечно, обязательно отправьте ребенка на балет, даже если он (а) не имеет достаточно физических данных для занятий, об учитывании желаний юного танцора даже и речь не идет.

Третий и самый вредный совет — не удовлетворять потребности ребенка.

Действовать надо, исходя из потребностей ребенка, учитывая, что они имеют различную направленность.

«Одна часть потребностей относится к эмоциям, к эмоциональной части, к поддержке ребенка, и если вы не готовы слышать ребенка, понимать его желания, игнорировать его страхи и переживания, то в дальнейшем и в настоящем будет очень сложно сохранять отношения с ребенком», — объяснила детский психолог.

Другая направленность потребностей связана с возрастом. Часто случается так, что-либо родители не понимают, что ребенок слишком мал и он просто не соответствует тем ожиданиям, которые ему предъявляют родители, либо, напротив, уже вырос, но к нему по-прежнему продолжают относится как к маленькому.

«Первые семь лет ребенка направлены на то, чтобы сформировать хорошую глубокую привязанность, теплые отношения, потому в этот период развития ребенок должен следовать за родителями, а после семи лет начинается процесс отделения от родителей, который заканчивается в подростковом возрасте. И очень важно способствовать этому отделению как можно больше», — подытожила уже не вредной рекомендацией доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

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