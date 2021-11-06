Наступите на горло своей любви: Психолог дал совет одиноким матерям по воспитанию сыновей настоящими мужчинами

Сюсюкать или держать в ежовых рукавицах. Психолог Александр Шахов рассказал, какой стиль воспитания сыновей наиболее предпочтителен.

Занятость родителей, а также значительная распространенность неполных семей приводят к тому, что воспитанию детей уделяется мало внимания, а в случае наличия только одного родителя происходит значительный перекос педагогических приемов. Психолог Александр Шахов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, какой стиль воспитания сыновей наиболее предпочтителен и как направить усилия по воспитанию будущего мужчины в нужное русло, если мама излишне опекает.

Человек, подаривший жизнь другому, в данном случае — сыну, часто определяет, каким сложится психотип мужчины в будущем: будет он «маменькиным» сыночком или станет настоящим мужчиной во взрослой жизни.

«Если мать была слишком жесткой, категоричной и критичной, у нее был маскулинный, мужской тип характера, в таком случае у сына впоследствии возникнет проблема, как открыть свои эмоции. Это очень важно: если мама не научила мальчика проявлять нежность и любовь, то и в будущем он не будет ее проявлять», — рассказал психолог.

Мужской мир — это мир подавления, скрытия чувств, мир, где эмоции считаются слабостью, в нем обычно нет места проявлениям заботы, любви и внимания.

В подростковом возрасте проявление эмоций высмеивается сверстниками: считается, что настоящие мужчины не плачут. Чтобы соответствовать нормам окружения, мальчик будет стремиться подавлять свои чувства. Эксперт отметил, что мама должна закладывать в ребенке, как в мальчике, так и в девочке, особенно до 5-6 лет способность переживать и сочувствовать.

«До пяти лет ребенок — царь», — считают многие восточные культуры.

Такой подход предполагает вседозволенность в раннем возрасте, исполнение практически всех желаний ребенка. Обычно эмоциональное воспитание обычно проходит при материнской опеке. Японцы и индийцы полагают, что далее — с 5 до 18 лет — ребенок переходит в ранг ученика или слуги и должен выполнять все правила, подчиняясь дисциплине. Если такого перехода не произошло у мальчика после семи лет и не сформировалась мужская линия воспитания, то будущий мужчина, по мнению эксперта, начинает попадать под очень сильное женское влияние, становясь слишком мягким и не приобретая необходимую мужскую твердость.

Идеальный вариант развития — когда мама мальчика учит его в раннем детстве мягкости, а затем папа, уже вплоть до юношеского периода, формирует твердость характера. Психолог сравнивает такое сочетание со знаком инь-ян, где гармонично уживаются мужское и женское начало, подчеркивая, что обе составляющие жизненно необходимы для успешности сына во взрослой жизни.

«В сыне должно быть небольшое эмоциональное зерно, чтобы проявлять нежность к женщине и детям, сочувствие, иначе он вырастет сухим, черствым человеком», — отметил Александр Шахов.

Один из вариантов противоположного развития — воспитание в неполной семье, только мамой, а иногда и бабушкой. В таком случае становится некому передать парню твердость и уверенность, мужское отношение к миру, в том числе к женщине.

«Мальчик растет довольно мягким, женственным: его окружают женщины, он впитывает в себя женские ценности, и в мужском мире ему будет сложно», — предупредил специалист по отношениям.

Есть однако и плюсы такого стиля воспитания: с женщинами «маменькин сынок» будет легче сходиться. Для этого у него в арсенале сложится целая батарея необходимых качеств: эмоциональность, чувствительность, способность сочувствовать и понимать.

Однако стоит понимать, что «женское» воспитание создаст из парня человека, на которого будет сложно положиться, потому что он, принимая женскую модель поведения, будет сомневаться и не проявлять твердость характера, его сочтут за мягкотелого и безынициативного. Прямой путь по взращиванию «маменькиного сыночка» — излишнее, порой патологическое внимание родительницы ко всему, что происходит в жизни ее ненаглядного ребенка. Такое случается, если материнская гиперопека растягивается на длительное время, и мама «устраивает» своего сына в ВУЗ, старается его отгородить от службы в армии, сама подбирает ему «правильную» девочку для семейной жизни.

«Маме нужно вовремя остановиться и перестать считать своего мальчика сыночком. Важно отпустить мальчика, несмотря на большую любовь», — заявил психолог.

Ключевой момент — предоставление мужчине самостоятельности. Не стоит самой решать за молодого человека, пусть он учится на собственных ошибках, так он станет более самостоятельным и ответственным.

«Никакого другого способа стать ответственным, кроме как отпустить ребенка и позволить ему самому решать, не существует. Мама должна остановится, иначе она рискует сделать своего сына несчастным на всю жизнь», — резюмировал психолог Александр Шахов.

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