В эпицентре ада: число жертв взрыва в Сьерра-Леоне может достигать 400 человек

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Надежда Квашенко
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В результате взрыва в Сьерра-Леоне погибли 94 человека, более сотни пострадали

Фото, видео: REUTERS; REUTERS / AYV MEDIA

Трагедия произошла из-за столкновения бензовоза с грузовиком на оживленном перекрестке. Погибших могло быть меньше.

В результате взрыва после столкновения грузового автомобиля и бензовоза в столице республики Сьерра-Леоне погибли 94 человека, еще около сотни пострадали. С официальным заявлением выступил мэр города Ивонн Аки-Савьерр.

«Что нам известно на данный момент: 92 раненых… 94 признаны погибшими в морге Коннаут. Возможно, четыре тела еще находятся на месте взрыва», — написала градоначальник на своей странице в Facebook.

В то же время очевидцы сообщают, что настоящее число погибших может достигать четырех сотен. Эта информация пока не подтверждается.

REUTERS

Трагедия, которая привела к человеческим жертвам, произошла в городе Фритауне в Западной Африке. По словам очевидцев, все случилось на оживленном перекрестке в одном из жилых кварталов.

После столкновения бензовоза и грузового автомобиля в жилом квартале некоторые местные жители решили отлить себе немного бензина, воспользовавшись инцидентом, и близко подошли к поврежденной машине.

Вскоре произошел взрыв, огонь начал стремительно распространятся. Через несколько минут взорвался топливный танкер, в результате чего загорелись две близлежащие заправочные станции.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, на месте происшествия царил настоящий ад. Прибывшие на место спасатели боролись с огнем, местные жители также пытались оказать посильную помощь. Клубы черного дыма окутали окрестности, языки пламени вздымались на высоту нескольких метров.

Автомобили, захваченные огнем, превратились в груду металла, так же как мотоциклы и мопеды. Общий размер материального ущерба еще предстоит оценить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мощный взрыв в ангаре напугал жителей Екатеринбурга.

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