Врачи выявили новый симптом при COVID-19

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Мадлена Гришина
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Врачи Петина и Сулима назвали ложное обморожение пальцев симптомом COVID-19

Врачи выявили новый симптом при COVID-19

Фото: depositphotos / ternavskaia.o@gmail.com

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Дерматологи настоятельно рекомендуют прислушиваться не только к своему самочувствию, но и присматриваться к своей коже.

Заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина и врач дерматолог, трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима прокомментировали данные специалистов «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке, которые выявили еще один симптом у заболевших COVID-19. Им оказался признак «ковидных пальцев», то есть ложное обморожение рук и кистей. Об этом они сообщили в журнале «Московская медицина».

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения. В основе развития „ковидных пальцев“, с одной стороны, лежит реакция иммунной системы: антивирусный белок интерферон первого типа и антитело, которое по ошибке атакует не только вирус, но и клетки кожи. С другой стороны, дисфункция эндотелия — эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ», — объяснили специалисты.

Кроме того, медики отмечают, что даже если человек еще не чувствует простудных симптомов, заподозрить у себя коронавирус можно именно по изменениям на коже рук, пишут «Известия».

«Пациенты обращаются с дерматологическими заболеваниями и не понимают, откуда они. При этом, когда берут анализ на коронавирус, он у них не подтверждается. Но через определенное время (два-три дня), мазок слизистой носа и горла показывает наличие вируса у пациента», — добавили врачи.

Однако они отметили, что подобный симптом проявляется достаточно редко. Но следить за состоянием кожи необходимо всегда, дабы еще на ранней стадии заболевания выявить его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые из Новой Зеландии нашли способ предотвратить тяжелое течение COVID-19.

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