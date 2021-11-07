В подмосковной Балашихе жильцы набросились с пистолетом на ремонтников лифтов

|
Алиса Маркова
1 953

Инцидент произошел в субботу, 6 ноября. Потасовку с применением оружия запечатлела камера видеонаблюдения.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; ВКонтакте @ru_balashiha

В подмосковной Балашихе жильцы набросились с пистолетом на ремонтников лифтов. Об этом пишут в социальных сетях местные жители. Инцидент произошел в субботу, 6 ноября. Потасовку с применением оружия запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах в руках одного из мужчин виден предмет похожий на пистолет.

По словам жильцов, в 20-этажном доме не работал ни один лифт, потому ремонтники трудились фактически круглосуточно. Однако кое-кому не понравилось, что постоянно было шумно. Из-за этого, вероятно, и произошла потасовка, в ходе которой в ход пошло оружие.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Подмосковье найдено тело учительницы начальных классов с простреленной головой. Женщину обнаружил случайный прохожий во время прогулки по лесному массиву.

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.49
0.01 82.81
-0.15
ТОП-5 знаков зодиака, которые легко рвут отношения с людьми

Последние новости

13:48
Стало известно о причине отрицательных тестов при заражении COVID-19
13:34
Вместо зарплаты — мало половин: МХАТ задолжал Бузовой полмиллиона рублей
13:06
Анита Цой пожалела сына Рудковской и Плющенко: «Я так со своим не поступаю»
12:53
Обвинение предъявлено избившим молодого отца в Москве
12:43
Горькая Луна: астропрогноз на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака
12:21
Эдуарда Боякова вычеркнули из списка великих руководителей МХАТа

Сейчас читают

Назван безобидный симптом, который может быть предвестником рака
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов
Какие вещи в доме принесут удачу разным знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака