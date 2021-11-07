В подмосковной Балашихе жильцы набросились с пистолетом на ремонтников лифтов. Об этом пишут в социальных сетях местные жители. Инцидент произошел в субботу, 6 ноября. Потасовку с применением оружия запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах в руках одного из мужчин виден предмет похожий на пистолет.

По словам жильцов, в 20-этажном доме не работал ни один лифт, потому ремонтники трудились фактически круглосуточно. Однако кое-кому не понравилось, что постоянно было шумно. Из-за этого, вероятно, и произошла потасовка, в ходе которой в ход пошло оружие.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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