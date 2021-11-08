Звезда сериала «СашаТаня» удивила фанатов фото с мужем: «Он вроде не молодой»

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Надежда Квашенко
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Актриса Валентина Рубцова счастлива в браке уже 12 лет.

Звезда сериала «СашаТаня» удивила фанатов фото с мужем: «Он вроде не молодой»

Фото: Instagram @yalav

Актрису Валентину Рубцову знают миллионы зрителей как звезду сериала «СашаТаня». Актеры так слились со своими персонажами, что поклонники просто не представляют их отдельно друг от друга.

Недавно фанаты Рубцовой были немало удивлены ее фото с мужем Артуром Мартиросяном, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена», — подписала снимок Рубцова.

Instagram @yalav

В комментариях пользователи слегка смутились, увидев настоящего избранника артистки. Кажется, фанаты представляли его несколько иначе.

«Я думал муж Саша»;

«Так он вроде не молодой?» — недоумевали подписчики.

Впрочем, многие, избавившись от иллюзий признались, что Рубцова с мужем — прекрасная пара и очень гармонично смотрятся вместе.

«Валентина —вы идеальная пара. Отлично смотритесь вместе. Счастья и долгих лет жизни вашей семье», — пожелали поклонники.

Супруги в браке уже 12 лет. У них подрастает дочь София. В сентябре фанаты заподозрили актрису в том, что она находится в «интересном положении», однако эта информация не нашла своего подтверждения. Судя по всему, пока актриса много времени уделяет своей карьере.

Кажется, что актеры сериала давно стали одной большой семьей. Они публикуют совместные фото в соцсетях, поздравляют друг друга с праздниками, поддерживают теплые дружеские отношения и за пределами съемочной площадки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у десятилетнего «киносына» Валентины Рубцовой девять лет стажа работы.

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