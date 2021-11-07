Защищающий свою территорию от лыжников крошечный лемминг очаровал пользователей сети. Опубликованное еще в 2020 году невероятно милое видео покоряет соцсети. В социальных сетях Twitter и Instagram довольно несвежая запись с большой скоростью набирает просмотры.

Пользователи не устают умиляться запечатленной встречей человека с представителем фауны. Обаятельного грызуна снял на видео лыжник, когда катался на горнолыжном курорте в Норвегии. Лемминг, пытаясь отстоять свою среду обитания, пищит и буквально бросается на спортсмена, который его потревожил.

«Боже, как это прекрасно, кататься на природе и встретить такого крошечного возмущенного зверька»

«Я чуть не умерла от умиления»

«Мимимитер просто зашкаливает», — пишут пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку самых популярных видео с животными.