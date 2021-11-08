Энергии на стороне власти: китайский совет дня на понедельник, 8 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 8 ноября?

Понедельник будет активным. Начальство захочет покомандовать, полицейские — остановить машину, вахтерша проверить пропуск. В ответ на любое проявление властности рекомендуется сохранять железное спокойствие и выдержку. Энергии сегодня на стороне власти.

Но! Энергии эти можно взять под контроль — самостоятельно проявить дисциплину и приверженность порядку. Сделайте сегодня что-нибудь развивающее вашу силу воли. Откажитесь от пирожного или уговорите себя на утреннюю зарядку.

Из хорошего. В понедельник можно получить неожиданную награду или поощрение. А те же, кто давно ищет поддержки от вышестоящих — смело обращайтесь в понедельник за помощью — удача будет на вашей стороне.

Те, кто избежит в понедельник вызова на ковер, могут получить награду за труды праведные. Благоприятно подсчитывать дивиденды, собирать урожай, просить о поддержке. Именно в понедельник стоит отправлять письма и запросы потенциальным спонсорам, меценатам и благотворителям. И обращаться с просьбами к вышестоящим.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.