Садальский о несчастной судьбе звезды «Сватов» Кравченко: «Всю жизнь били»

Актер поделился воспоминаниями своей коллеги по цеху.

Актер Станислав Садальский трогательно рассказал о непростой судьбе коллеги по творческому цеху — народной артистки РФ Татьяны Кравченко. По мнению артиста, звезда сериала «Сваты», которая также играет с ним на одной сцене в постановке «Гвоздь сезона», привыкла терпеть обиды, а их на долю женщины выпало немало. Некоторые детали ее жизни Садальский узнал из телепередачи.

Пост о партнерше и подруге актер разместил на своей странице в Instagram. К публикации она прикрепил фото Кравченко в домашней обстановке и афишу их общего спектакля.

«Хорошая она, только несчастливая. Говорит, меня всю жизнь все били. И в детстве, и потом. Отчим спрашивал — почему ты сдачи не дашь? А она говорит — я могла! Я ведь очень крупная. И спортсменка! Но боялась, что так ударю, что убью. И сяду!» — цитировал артистку Садальский.

Instagram @stassadal

По словам актера, после очередной репетиции Кравченко заявила коллеге, что эта постановка — их последняя совместная работа в жизни. Отвечая на это в соцсетях, он не согласился. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский полагает, что его 70 лет и 67 лет Кравченко — не предел и не сигнал освободить сцену. Впереди еще много интересной работы, а если и немного, то выполнят они ее как полагается — с полной отдачей.

«Танечка мы, как мне кажется (плача про себя) оба еще…. Молодые и красивые! И мегалюбимые народом! Одно знаю — будем играть на разрыв аорты… Премьера в январе», — заключил актер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Кравченко призналась, что после роли Валентины Будько в «Сватах» ее больше не приглашают в другие проекты. За многие годы съемок всех семи сезонов она будто сроднилась со своим персонажем и теперь не знает, как переживет расставание.