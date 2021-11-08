Уже не цветочки: российский комплекс «Хризантема» назвали «кошмаром» для США и НАТО

О супервозможностях боевых машин из России американцев предупредили китайцы. Есть чего бояться!

К новинкам в области российского вооружения за границей всегда относились настороженно, но самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Хризантема-С» произвел настоящий фурор. В Китае сочли его «кошмаром» для военной техники США и стран-участниц НАТО. Люди, знающие толк в оружии, посоветовали иностранцам лишний раз «не злить» Россию.

Все имеет значение

Об уникальных возможностях «Хризантемы» первыми заговорили обозреватели издания Sohu. В одной из статей они заметили, что указанная боевая машина мало кому знакома: о ней не говорили много на парадах, да и вообще не афишировали ее существование. Но то, что может ПТРК, на самом деле впечатляет.

Уникальный ракетный комплекс разработали в НПК «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне. Он состоит из двух разных типов управляемых противотанковых ракет — с фугасной и кумулятивной боевыми частями. Несмотря на то, что «Хризантему» порой называют «незначительной», в условиях реальных действий, помешать ей не сможет даже плотная дымовая завеса. Противника ПТРК способен «вычислить» по радиолокационным и лазерному каналам.

Китайские аналитики справедливо заметили, что «Хризантема» эффективна не только против танков, но она прекрасно справляется с постройками, вертолетами и беспилотниками. Скорость полета ракет ПТРК может достигать 1,2 Маха. Максимальная дальность — шести километров. Уникальное оружие пробьет даже самую плотную броню — 1200 миллиметров.

Российская «Хризантема-С» способна одновременно нести до 16 ракет, из чего нетрудно сделать вывод, что в бою могут быть повержены сразу 16 вражеских объектов. Китайцы считают это «настоящим кошмаром».

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