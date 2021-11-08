В Верховной раде испугались «уничтожающего удара» со стороны России

Политик уверен — если Киев «тихой сапой» разместит у российских границ американских военных, ядерная война не за горами.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин спрогнозировал Украине сокрушительный удар от России в случае попытки развязать масштабную войну в Донбассе.

Он подчеркнул, что российская сторона не оставит подобные действия без внимания.

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — отметил парламентарий в беседе с радио «Говорит Москва».

По словам парламентария, Москва дала понять, что не будет стоять в стороне в случае, если «ставки будут высоки».

Иллюстрируя свою позицию, Волошин предположил, что если Украина попытается «тихой сапой» разместить американских морпехов под Харьковом, то прежде, чем они там появятся, Киев столкнется с угрозой ядерной войны и лишится территорий для размещения военных из США.

«Еще спасибо скажете, потому что мы с вами хотя бы в прямое военное столкновение не вступим», — оценил депутат вероятную позицию России.

Решительного удара РФ по Украине в случае эскалации в Донбассе ожидают и в США. На это указал обозреватель американского журнала National Interest Марк Эпископос, комментируя авиаудар по Донбассу при помощи турецкого беспилотника Bayraktar. Он предположил, что Кремль вместо неоднократно озвученных резких слов может перейти к жесткому военному ответу.

Дрон был запущен 26 октября. В Генштабе ВСУ пояснили, что управляемой бомбой на территории Донбасса была уничтожена пушка «противника. Серию летательных аппаратов Киев закупил у Анкары два года назад. Представители ВСУ также опубликовали кадры с места удара, снятые дроном.

В ответ на эти действия в Турции призвали перестать ассоциировать с Анкарой купленное оружие, указав, что ответственность полностью ложится на покупателя вооружений.

В свою очередь в Кремле заявили, что поставки вооружений, подобных беспилотникам Bayraktar, могут привести к дестабилизации ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у России с Турцией «особые, хорошие отношения», но в данном случае не допустить дестабилизации — главная задача.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы урегулирования конфликта обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.