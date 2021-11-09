В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии

Существующие условия, при которых Пенсионный фонд России в праве приостановить выплату пенсий гражданам, являются вполне обоснованными. Такое мнение высказала депутат Государственной думы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила наиболее часто возникающие ситуации, при которых выплаты могут быть прекращены.

«Чаще всего в стране временно прекращают выплаты гражданам старше 18 лет при потере кормильца, которые в срок не предоставили справки об учебе по очной форме», — рассказала Бессараб каналу «Дума ТВ».

По словам депутата, такая проблема может возникнуть в том случае, например, если получатель пенсии является студентом иностранного вуза, так как зачастую в образовательных учреждениях другой страны приняты отличные от российских формы документов.

Однако, как подчеркнула Бессараб, выплаты обычно восстанавливаются, причем в самые короткие сроки при условии, что все препятствия устранены.

О других причинах, которые могут привести к приостановке пенсионных выплат ранее рассказали в Пенсионном фонде (ПФР).

На сайте ведомства указаны случаи, при которых выплаты приостанавливаются. Например, это может быть связано с тем, что гражданин, получающий выплаты по инвалидности, не явился в назначенный срок на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы.

В таком случае ПФР прекращает выдавать пенсию на три месяца начиная с месяца, следующего за тем, в котором истек указанный срок прохождения медкомиссии.

Помимо этого, недавно стало известно, что иностранные граждане, у которых истек или аннулирован вид на жительство в России, также в скором времени рискуют остаться без ежемесячных выплат.

По словам заместителя декана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, иностранцы, имеющие разрешение на проживание на территории страны, обычно получают выплаты по старости на протяжении долгого времени.

Однако в связи с созданием единого реестра сведений о населении, уже с 2023 годы те, у кого документ станет недействительным, рискуют остаться без пенсий.

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