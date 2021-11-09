Грозит судом: при каком условии Ольга Бузова получит деньги за спектакли во МХАТе?

Экс-звезда «Дома-2» исполняла роль певицы-шпионки в спектакле «Чудесный грузин». Неужели ее талант не оценили?

Легендарный МХАТ имени Горького не успел оправиться от скандала со сменой руководства и разрывом сотрудничества с советом попечителей, как ему вновь грозят большие проблемы. Летом 2021 года в театре состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин» с телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли. За показ звезде так и не заплатили — она грозит судом.

Где деньги?

Ради репетиций постановки и выходов на сцену Бузова отказалась от многих стоящих проектов. По официальным данным, ей обещали заплатить почти полмиллиона рублей. К несчастью, средства на счет так и не поступили, а новый глава МХАТа Владимир Кехман и вовсе расстался с ней по SMS, объявив об отмене ноябрьских показов и попросив «не обижаться».

«Я была шокирована. Очень сильно. Я никогда не вернусь во МХАТ. Со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила Ольга Бузова корреспондентам НТВ.

За 446 тысяч рублей артистка намерена бороться до конца. Но вот получится ли это у нее? Ситуацию прокомментировала звездный адвокат Жанна Маргулис.

«Учитывая, что мы не знаем, какой у Бузовой и театра договор, на каких условиях он заключен, то рассуждать на тему законности оснований для снятия спектакля из репертуара и невыплаты гонорара не представляется возможным. Если кто-то с чем-то не согласен и считает, что нарушены его права, он вправе обратиться в суд», — цитирует юриста Teleprogramma.pro.

Согласится или нет директор МХАТа выплачивать Ольге деньги за показы — большой вопрос. Но дело даже не в банальном упрямстве. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Кехман жаловался на плачевное финансовое состояние театра.