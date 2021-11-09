Не доставайся же ты никому: Гагарина спасает бизнес от раздела с экс-супругом

Чтобы Дмитрий Исхаков не отсудил у нее половину компании, певица сделала генеральным директором собственного адвоката.

Певица Полина Гагарина предприняла радикальные шаги по спасению своего ООО «Полина Гагарина» от раздела с бывшим супругом — фотографом Дмитрием Исхаковым. Под этим брендом артистка выпускает песни, клипы, заключает контракты на выступления. Она отказалась от львиной доли своей части фирмы и сделала еще одним ее учредителем своего адвоката Филиппа Рябченко.

Теперь Исхаков не может распоряжаться своими активами без доверенности, а Гагариной принадлежат крохи, подели их надвое — и останется почти ничего. Даже если фотограф решит претендовать на половину бизнеса, запущенного уже в браке. Все это произошло вскоре после высказанных им намеков: будто за препятствия к свиданиям с дочерью Мией может и активами наказать.

Исхаков и Гагарина были женаты с 2014 по 2020 годы, и, хотя жена зарабатывала в 140 раз больше мужа (28 миллионов против 200 тысяч рублей), оба имеют право требовать при расставании половину общих денег, движимого и недвижимого имущества и предприятий.

По данным сайта KP.RU, уставный капитал ООО «Полина Гагарина» увеличился в 2000 раз — с десяти тысяч до 20 миллионов рублей. Певице теперь принадлежит не 100% лишь 0,05% ее собственной компании. Неужели она готова отдать фирму Рябчиков, лишь бы не делить с Исхаковым? Или на будущее компании у адвоката и его подзащитной свои планы, а мера — временная? Так или иначе, если начнется разбирательство относительно раздела, ООО не достанется ни певице, ни фотографу.

По мнению адвоката Евгения Бранецкого, Исхакова резонно может не устроить получение всего 0,025% компании. И так как изменения в организации произошли недавно, он с вероятностью успеха может оспорить сделку, ведь сейчас, очевидно, его перспективная доля в 0,025% нерентабельна. Такую не согласится купить ни один бизнесмен. Выходит, действия Гагариной нарушают права ее бывшего мужа.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Исхаков и Гагарина пытаются мирно определить порядок общения с их дочерью.