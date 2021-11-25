Китайский гороскоп для Крысы на 2022 год

Новый 2022-й уже не за горами! Этот гороскоп для представителей знака Крысы, рожденных в 1936-м, 1948-м, 1960-м, 1972-м, 1984-м, 1996-м, 2008-м, и 2020-м. Что несет год Голубого Водяного Тигра для Крысы? 5-tv.ru выяснил это у астролога Елены Егоровой.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Крысы на 2022 год

Гороскоп показывает, что Крысу в 2022-м ожидает прекрасное время. Оно станет периодом свершений и новых надежд.

«Вам представится сразу несколько возможностей и, главное, будет из чего выбирать. У вас будет шанс повысить свой финансовый уровень и даже статус», — пояснила астролог Елена Егорова.

Специалист отметила, что в год Голубого Водяного Тигра Крыса может браться сразу за несколько проектов. Близкие непременно поддержат ее в любых начинаниях. Судя по гороскопу, больше всего шансов на успех в 2022-м у той Крысы, что решит действовать в группе. Работая сообща, Крыса осознает свои истинные цели и обязательно их достигнет.

Личная жизнь Крысы в 2022 году

Судя по гороскопу, у Крысы в 2022-м есть шанс наладить личную жизнь. Возможно, пора готовиться к серьезным переменам в делах сердечных.

«Вас ждет прекрасный год реализаций, новых возможностей», — рассказала специалист.

Гороскоп показывает, что у Крысы в год Голубого Водяного Тигра есть шанс узаконить отношения. Звезды не исключают и возможное прибавление в семействе. Особенно, если речь идет о долгожданной беременности.

Предупреждение для Крысы от Голубого Водяного Тигра

Гороскоп показывает, что 2022-й станет для Крысы периодом самореализации. Ее ожидают новые предложения, возможности и профессиональные достижения. Однако главному грызуну восточного гороскопа все же следует сохранять бдительность.

«Будьте осторожнее и не пытайтесь играть закулисные игры за спиной», — предупредила астролог Елена Егорова.

Те, кто не прислушается к этому совету, могут «разозлить» символ 2022-го. Открытый и активный правдолюб Тигр плохо воспринимает подковерные игры.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.