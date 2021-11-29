Китайский гороскоп для Тигра на 2022 год

Символ 2022-го — Голубой Водяной Тигр. Чего ждать в этом году представителям этого знака, рожденных в 1938-м, 1950-м, 1062-м, 1974-м, 1986-м, 1998-м и 2010-м? Сложится ли его личная жизнь? Окажутся ли успешны его рабочие проекты? 5-tv.ru задал эти вопросы астрологу Елене Егоровой.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Тигра в 2022 году

Гороскоп показывает, что в 2022-м у Тигров начинается новый цикл. Представителям этого знака Восточного гороскопа следует обновиться: пересмотреть взгляды на жизнь, увлечения и деятельность. Освободите место для чего-то нового.

«Вам все будет удаваться в работе и любых ваших проектах. Чем бы вы не занимались, вы будете на коне, вам будет абсолютно все по плечу», — рассказала астролог Елена Егорова.

Звезды говорят, этот год для Тигра станет временем исполнения заветного желания. Но возможным это окажется лишь при активных действиях. Судя по гороскопу, наибольший успех Тигр в 2022-м добьется при поддержке окружающих.

Личная жизнь Тигра в 2022 году

Личной жизни Тигра в 2022-м позавидуют даже светские львицы. Гороскоп показывает, что в новом году их ожидает успех в социуме.

«Количество людей, которые восхищаются вами, вырастет в разы. Вас ждет признание, популярность», — рассказала астролог.

Но для этого главной кошке Восточного гороскопа следует не бояться действовать. Не откладывайте идеи и желания в долгий ящик — куйте железо, пока горячо.

Совет для Тигров на 2022 год

Звезды говорят, что у Тигров 2022-м будет большая конкуренция. Но, как показывает гороскоп, опасаться этого не стоит. Астролог считает, что обезопасить себя от сглаза и прибавить себе сил можно с помощью талисмана.

«Воспользуйтесь вашим персональный талисманом на 2022-й. Для вас это будет фигурка свинки», — объяснила астролог Елена Егорова.

Приобретите фигурку, магнит или брелок. Положите талисман в сумку или повесьте в машине. Гороскоп показывает — главное, чтобы он сопровождал вас везде, где бы вы ни находились.

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