Китайский гороскоп для Кролика на 2022 год

Символ 2022-го — Голубой Водяной Тигр! Сойдется ли с ним характером Кролик, чьи представители родились в 1939-м, 1951-м, 1963-м, 1975-м, 1987-м, 1999-м и 2011-м? Чего этому знаку ожидать от хозяина года? 5-tv.ru задал эти вопросы астрологу Елене Егоровой.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Кролика в 2022 году

Гороскоп показывает, что 2022-й принесет Кролику массу перемен. Они коснутся нескольких сфер его жизни. Это будет год достаточно кардинальных изменений и даже судьбоносных решений. Голубой Водяной Тигр принесет Кролику новости, которые сильно повлияют его жизнь.

«Если вы давно откладывали какое-то важное решение, давно хотели начать какое-то дело, но не решались, то в 2022-м вы сможете принять верное решение и, наконец, начнете действовать», — рассказала астролог Елена Егорова.

Голубой Водяной Тигр принесет Кролику новости, которые сильно повлияют его жизнь.

Личная жизнь Кролика в 2022 году

Гороскоп показывает, что наибольшего успеха Кролик в 2022-м достигнет, работая в команде. В этом году один в поле не воин.

«Выигрывают в 2022-м те, кто будет в группе людей, либо в партнерстве. Единицам будет очень тяжело», — пояснила эксперт.

Судя по гороскопу, в 2022-м Кролики будут праздновать какое-то важное семейное событие. Оно соберет всех родственников за столом — настолько высока окажется его значимость.

Совет для Кроликов на год Голубого Водяного Тигра

Как и подобает грызуну, сильнее всего Кролик становится в стае. Гороскоп показывает, что родившимся под этим знаком людям в 2022-м стоит обзавестись компанией.

«Если вы заручитесь поддержкой друзей или единомышленников, то год для вас сложится наиболее благоприятно», — рассказала эксперт.

Судя по гороскопу, сильнее всего в новом году Кролик станет, окружив себя людьми, которые разделяют его взгляды.

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