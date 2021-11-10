Правнучка нефтяного магната Айви Гетти вышла замуж в платье из осколков зеркала

Художница и модель Айви Гетти, правнучка нефтяного магната Жана Пола Гетти, в минувшие выходные вышла замуж за фотографа Тобиаса Энгела.

Гости торжества были поражены платьем невесты, сделанным из зеркальных осколков в форме цветов и с бантами на плечах. Наряд изготовил креативный директор парижского дома моды Maison Margiela Джон Гальяно. Он признался, что для безопасности и снижения веса платья вместо стекла был использован специальный материал.

Своим экстравагантным свадебным нарядом Гетти почтила память погибших членов своей семьи: на кружеве вуали можно увидеть гитары в честь ее отца, музыканта Джона Гилберта, а на короне — грецкие орехи в честь бабушки, выросшей на ферме по их выращиванию, пишет WMJ.ru.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivy Love Getty (@ivygetty)

Айви Гетти — правнучка американского нефтяного магната Жана Пола Гетти, который в середине XX века считался самым богатым человеком на Земле и был известен крайней скупостью. Так, в течение пяти месяцев Гетти отказывался платить выкуп за похищенного 16-летнего внука и раскошелился только после того, как похитители прислали ему отрезанное ухо с прядью волос юноши. При этом часть денег на выкуп Гетти выделил своему сыну, отцу мальчика, под проценты, а когда отпущенный похитителями внук позвонил деду, чтобы поблагодарить, тот отказался подойти к телефону.

Другой известный представитель династии Гетти — Марк Гетти — основал компанию Getty Images, владеющую одним из крупнейших в мире фотобанков.

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