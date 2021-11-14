Китайский гороскоп на 2022 год для Обезьяны

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Ирина Дряхлова
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От чего стоит воздержаться Обезьянам в начале года? В какой сфере ждет стабильность?

Китайский гороскоп на 2022 год для Обезьяны

Фото: Depositphotos / ori-artiste

Новый 2022-й уже не за горами! Этот гороскоп коснется рожденных под знаком Обезъяны в 1932-м, 1944-м, 1956-м, 1968-м, 1980-м, 1992-м, 2004-м и 2016-м. Что несет год Голубого Водяного Тигра для Обезьяны? 5-tv.ru выяснил это у астролога Елены Егоровой.

Елена Егорова
Астролог

Карьера Обезьяны на 2022 год

Гороскоп показывает, что 2022 год станет для Обезьян интересным и активным. В карьерном плане намечаются некоторые изменения. Символ года Голубой Водяной Тигр принесет Обезьянам свой дар.

«Есть вероятность начала новой работы, нового дела», — говорит астролог Елена Егорова.

И такие события, конечно, не могут не принести изменения в финансовую сферу Обезьянок.

Финансы Обезьяны в 2022 году

Для Обезьяны грядущий период в финансовом плане будет активным. Но деньги у представителей этого знака будут лишь благодаря действиям.

«Вы сможете очень виртуозно поладить со своими финансами», — объяснила Елена Егорова.

Вы сможете грамотно распределять свой бюджет. При правильном подходе денег будет хватать на все, показывает гороскоп.

Личная жизнь Обезьяны на 2022 год

В новом году представителей этого знака Восточного гороскопа ждет изменение окружения, считают звезды.

«Может кардинально измениться ваше общество и круг общения. Придет пора действовать», — считает астролог Елена Егорова.

Гороскоп подсказывает, что Обезьян произойдет судьбоносное событие, и придется делать непростой выбор.

Предупреждение для Обезьяны от Голубого Водяного Тигра

Гороскоп советует Обезьянам в начале 2022 года быть внимательными. Астролог считает, что нужно «затаиться» и не вовлекаться в общественные мероприятия, где участвуют много людей.

«Не ходите на митинги, не участвуйте в каких-то общественных спорах, не ходите на забастовки, на какие-то массовые собрания», — советует астролог.

Такая отстраненность поможет отреагировать на важные события и принять решение так, как будет выгодно этому знаку Восточного гороскопа.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.

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