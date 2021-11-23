Китайский гороскоп на 2022 год для Петуха

Новый 2022-й уже не за горами! Этот гороскоп коснется рожденных под знаком Петуха в 1933-м, 1945-м, 1957-м, 1969-м, 1981-м, 1993-м, 2005-м и 2017-м. Что несет год Голубого Водяного Тигра для Петуха? 5-tv.ru выяснил это у астролога Елены Егоровой.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Петуха на 2022 год

Год для представителя этого знака Восточного гороскопа будет активным. Петухов ожидает выход на новый уровень и, возможно, новый статус. Не исключено, что придется поменять работу.

«Вам придется сделать важный выбор в жизни и вы сделаете его верным», — считает астролог.

Звезды рекомендуют Петухам в 2022 году тщательно проверять документы, чтобы не было ошибок.

Здоровье Петуха в 2022 году

Астролог рекомендует Петухам в 2022 году уделить внимание здоровью и пройти медицинское обследование.

«Можно пройти процедуры, например, иглоукалывание, сделать капельницу, сходить к стоматологу, проколоть курс витаминов и провести полное обследование организма», — говорит Елена Егорова.

Подсказка от звезд для Петухов: если вы будете планировать какую-то операцию в 2022 году, подберите для этого благоприятную дату.

Предупреждение для Петуха от Голубого Водяного Тигра на 2022 год

Петухам звезды рекомендуют отсечь все ненужное из жизни. Согласно гороскопу, необходимо провести глобальную чистку жизни: начиная с информации на мобильном телефоне, заканчивая окружением.

«Самое время трансформироваться и завершить то что уже отжило, перейти на новую ступень развития», — говорит астролог.

Но для такого обновления придется выкинуть старые вещи, изменить гардероб, пересмотреть свои связи. В новом году фильтруйте всю информацию.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.