Китайский гороскоп на 2022 год для Собаки

Новый 2022-й уже не за горами! Гороскоп коснется рожденных под знаком Собаки в 1934-м, 1946-м, 1958-м, 1970-м, 1982-м, 1994-м, 2006-м и 2018-м. Что несет год Голубого Водяного Тигра для Собаки? 5-tv.ru выяснил это у астролога Елены Егоровой.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Собаки на 2022 год

Новый год будет очень прибыльным для этого знака Восточного гороскопа. Самое время заняться продвижением своих проектов, бизнеса или повышением по работе в 2022-м.

«Тут в помощь вам — легкость, непринужденность и даже слегка легкомыслие», — посоветовала астролог.

Ожидается повышение финансовой прибыли: есть вероятность покупки автомобиля или недвижимости. Вы сможете сделать очень выгодные инвестиции. Самое время подумать над тем, как вы можете увеличить свой доход.

Личная жизнь Собаки на 2022 год

Гороскоп показывает, что Собак ожидает очень интересный год — год активности и одновременно стабильности..

«Возможно путешествие в место, где вы еще не были», — говорит Елена Егорова.

Предупреждение для Собаки от Голубого Водяного Тигра

Если у вас есть дети, гороскоп советует прислушаться к их советам. Не переживайте о здоровье: оно будет крепким. Поскольку Голубой Водяной Тигр принесет много изменений в жизнь Собак, постарайтесь обнулиться и легче относиться к серьезным вещам. Тогда вас непременно ждет успех.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.