Китайский гороскоп на 2022 год для Свиньи

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Ирина Дряхлова
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В каких сферах Свинью ждет успех? И с кем из родственников стоит укрепить отношения?

Китайский гороскоп на 2022 год для Свиньи

Фото: Depositphotos / nikelser

Новый 2022-й уже не за горами! Этот гороскоп коснется рожденных под знаком Свиньи в 1935-м, 1947-м, 1959-м, 1971-м, 1983-м, 1995-м, 2007-м и 2019-м. Что несет год Голубого Водяного Тигра для Свиньи? 5-tv.ru выяснил это у астролога Елены Егоровой.

Елена Егорова
Астролог

Карьера Свиньи на 2022 год

Гороскоп показывает, что рожденные под знаком Свиньи будут продвигаться в сфере консультирования людей. Особенно успех ждет тех, кто работает врачом, психологом, занимается астрологией или консультирует по другим вопросам. Если вы только планируете заняться этими сферами, вас ждет успех и немалые деньги.

«Если вы думали начать свою деятельность, то 2022-й принесет вам прекрасные возможности, отличный старт для реализации себя в новом формате консультанта», — пояснила астролог.

Если вы сделаете первые шаги, развитие пойдет очень быстро, следуя из гороскопа. Он будет быстрым:вы сможете монетизировать свои знания и умения.

Этот год связан с мистикой, вопросами здоровья, психологией и астрологией для вас. Если вы решите изучать эти науки, это очень сильно поможет вам в заработке денег в вашей сфере.

Личная жизнь Свиньи в 2022 году

Согласно гороскопу, 2022-й будет активным. Если вы обладаете какими-то эксклюзивными знаниям, самое время их наконец-то реализовать.

«Смело двигайтесь вперед, ничего не бойтесь!» — советует Елена Егорова.

Согласно гороскопу, представителю этого знака Восточного гороскопа будет оказываться поддержка. Но астролог советует держать рядом знающего человека по любым вопросам. Не бойтесь воспользоваться помощью, особенно, если вы захотите приобрести недвижимость.

Предупреждение для Свиньи от Голубого Водяного Тигра

Гороскоп показывает, что 2022-й станет для Свинья станет для свиньи очень активным годом, богатым на события, начинания и действия.

«Вы обладаете знаниями — самое время начать их реализовывать», — советует астролог.

Звезды советуют заручиться поддержкой мамы, либо знающего человека.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.

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Китайский гороскоп на 2022 год для Свиньи

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