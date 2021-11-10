Жорин: в деле о пропаганде наркотиков в песне Моргенштерна могли быть ошибки

Зюзинский районный суд Москвы вернул протокол об административном правонарушении о пропаганде наркотиков на песню Моргенштерна «Виски на завтрак» обратно органу, проводившему административное расследование, сообщил 5-tv адвокат артиста Сергей Жорин.

Это означает, что либо сам протокол и материалы были оформлены с нарушениями, либо административное расследование было проведено неполно.

Накануне был составлен протокол в отношении лейбла «Раймс Мьюзик», выложившего клип Моргенштерна и Элджея на песню «Виски на завтрак», в которой усмотрели пропаганду наркотических веществ. Из-за размещения композиции в открытом доступе организации грозит штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Кроме того, суд может принять решение о приостановке деятельности лейбла на срок до 90 суток.

Напомним, что ранее в отношении Монгенштерна возбудили административное дело о пропаганде запрещенных веществ. Треки музыканта были направлены на различные лингвистические экспертизы. По их результатам с музыканта взыскали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Что касается самого артиста, он высмеял тех, кто счел его творчество противозаконным и вспомнил, как несколько лет назад ради пиар-шутки сжег 100 тысяч рублейденьги на эту же сумму. Он назвал вердикт суда аналогичным и выплатил штраф.

Ранее 5-tv.ru уже писал о том, что сторона защиты Моргенштерна сообщила о многочисленных нарушениях в его деле. Жорин тогда перечислял целый ряд вопросов, которые вызывает у него развитие дела его подзащитного.