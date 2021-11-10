Момент ДТП с участием актрисы Елены Сафоновой в центре Москвы попал на видео
Звезда фильма «Зимняя вишня» госпитализирована в НИИ им. Склифосовского с переломами ребер и надколенника.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov; 5-tv.ru
Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал момент столкновения трех автомобилей на проспекте Мира в центре Москвы. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На них видно, что, предварительно, водитель BMW грубо нарушил правила ПДД и спровоцировал столкновение, резко выскочив через три полосы из крайней правой влево и вылетел на встречку, совершив столкновение с автомобилем Hyundai.
Как сообщалось ранее, в ДТП пострадала заслуженная артистка РФ Елена Сафонова. 65-летняя звезда театра и кино находилась за рулем «корейца», навстречу которому так дерзко вылетел «немец». С переломами ребер и надколенника она была доставлена в НИИ им Склифосовского. В больницу был доставлен еще один пострадавший. О его состоянии пока ничего не известно.
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