Ситуация на польско-белорусской границе держит в страхе беженцев и местных жителей

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Пока беженцы строят хижины из веток, люди по ту сторону границы делятся переживаниями.

Фото, видео: ТАСС / Пограничный комитет РБ, 5-tv.ru

Польша предложила заблокировать полеты в Белоруссию из стран Ближнего Востока, чтобы перекрыть поток беженцев. В миграционной катастрофе поляки по привычке обвинили Россию.

А вот канцлер Германии, куда как раз стремятся многие беженцы, наоборот, обратилась за помощью к нашему президенту. Ангела Меркель попросила Владимира Путина повлиять на Минск в его миграционной политике

Что сейчас происходит на польско-белорусской границе? По разные стороны колючей проволоки работают Денис Большаков и Даниил Левин.

Беженцы понимают, что они застряли на белорусско-польской границе надолго, поэтому строят хижины из веток. Тем более что палаток на всех не хватает. Еще вчера тут были большие проблемы с продовольствием, но сейчас как минимум эту проблему мигрантов решили. В лагерь доставили несколько цистерн с водой. Белорусские власти и местное отделение Красного Креста подвозят еду. Но главный вопрос — позволят ли поляки беженцам продолжить путь в Европу — остается без ответа.

«Надо решить вопрос политикам, чтобы определиться с их дальнейшей судьбой, с их миграцией туда, куда они собрались идти. Франция, Англия, Германия их не пускают. Их звали, они поверили, но их туда не пускают», — сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по образованию, науке и культуре Виктор Лискович.

Несмотря на такую неопределенность, а еще холод и постоянную головную боль от густого дыма, беженцы не собираются возвращаться на родину.

«В Ираке у меня проблемы, я не могу там оставаться. Все это ради безопасности детей. Нас уже пытались там убить», — рассказала беженка Зухра.

И у всех похожие истории. Каждый из тысяч мигрантов, находящихся здесь, бежит за лучшей жизнью от войны, которую на их родине или развязали, или активно поддерживали западные страны. Но вот сегодня премьер Польши Моравецки, похоже, по привычке, обвинил в миграционном кризисе Россию. В Кремле позицию польского политика назвали неприемлемой и безответственной. И подчеркнули, что готовы оказать Белоруссии разноплановую помощь.

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа. Речь о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют, что они хотят следовать дальше на пространство ЕС», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, пока на их пути армия и колючая проволока. Беженцы уверяют, что просто хотят пройти дальше — на запад Европы, но польские власти закрываются все сильней.

Уже несколько дней контрольно-пропускной пункт на участке Белосток — Гродно закрыт. Не пускают даже тех, кто везет гуманитарную помощь мигрантам. Немецкие активисты хотели доставить хоть какое-то продовольствие беженцам. Однако их развернули.

В тихой приграничной Сокулке все чаще слышен вой полицейских сирен. Так много стражей порядка здесь не было никогда. И стягиваются дополнительные силы. В городе чувствуется напряжение. Местные жители явно не хотят видеть тут непрошенных гостей.

«Я немного напуган. Такое количество мигрантов — это нехорошо. Их много, они могут что-нибудь натворить по дороге», — считает житель Польши Анджей.

«Нет, такое количество мигрантов — это ненормально. Все сейчас об этом говорят. У кого не спроси, это самая популярная тема», - поделился поляк Бактак.

Судя по усилению на границе, польские власти готовы на все, чтобы не пропустить мигрантов. Не исключают даже полного закрытия границы с Белоруссией.

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