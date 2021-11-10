Ситуация на польско-белорусской границе держит в страхе беженцев и местных жителей

Беженцы понимают, что они застряли на белорусско-польской границе надолго, поэтому строят хижины из веток. Тем более что палаток на всех не хватает. Еще вчера тут были большие проблемы с продовольствием, но сейчас как минимум эту проблему мигрантов решили. В лагерь доставили несколько цистерн с водой. Белорусские власти и местное отделение Красного Креста подвозят еду. Но главный вопрос — позволят ли поляки беженцам продолжить путь в Европу — остается без ответа.

«Надо решить вопрос политикам, чтобы определиться с их дальнейшей судьбой, с их миграцией туда, куда они собрались идти. Франция, Англия, Германия их не пускают. Их звали, они поверили, но их туда не пускают», — сообщил председатель постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по образованию, науке и культуре Виктор Лискович.

Несмотря на такую неопределенность, а еще холод и постоянную головную боль от густого дыма, беженцы не собираются возвращаться на родину.

«В Ираке у меня проблемы, я не могу там оставаться. Все это ради безопасности детей. Нас уже пытались там убить», — рассказала беженка Зухра.

И у всех похожие истории. Каждый из тысяч мигрантов, находящихся здесь, бежит за лучшей жизнью от войны, которую на их родине или развязали, или активно поддерживали западные страны. Но вот сегодня премьер Польши Моравецки, похоже, по привычке, обвинил в миграционном кризисе Россию. В Кремле позицию польского политика назвали неприемлемой и безответственной. И подчеркнули, что готовы оказать Белоруссии разноплановую помощь.

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа. Речь о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют, что они хотят следовать дальше на пространство ЕС», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, пока на их пути армия и колючая проволока. Беженцы уверяют, что просто хотят пройти дальше — на запад Европы, но польские власти закрываются все сильней.