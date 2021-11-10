Тяжелобольной Дьяченко рассказал о еще одном пугающем последствии COVID
Актер Дьяченко начал терять волосы после перенесенного коронавируса
Фото: Instagram @antigoalex
Актер тяжело перенес COVID-19 и до сих пор лечится от последствий инфекций.
Актер и музыкант Александр Дьяченко, тяжело перенесший коронавирус, признался, что боль в коленях — далеко не единственное последствие злополучного заболевания.
Летом звезда фильма «Женская интуиция» слег с COVID-19. Болезнь тяжело ударила по артисту — он практически не вставал с постели, его колени поразил артроз. Неизлечимое заболевание сопровождалась жуткой болью в ногах, которая не давала покоя ему ни днем, ни ночью.
На своей странице в Instagram актер рассказал о своей проблеме и получил множество комментариев об обеспокоенных поклонников, которые также переболели «ковидом» и столкнулись с проблемами со здоровьем.
Одна из пользовательниц отметила — помимо проблем с суставами у нее «пучками выпадают волосы». Дьяченко ответил, что сам не стал исключением.
«Знакомо», — многозначительно написал он.
Дьяченко признался, что не прививался от коронавируса. Однако причины раскрывать не стал, как и то, собирается ли в будущем поставить прививку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несмотря на нестерпимую боль, Дьяченко готовит для поклонников много сюрпризов.
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