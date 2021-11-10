Тяжелобольной Дьяченко рассказал о еще одном пугающем последствии COVID

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Анна Павлова
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Актер Дьяченко начал терять волосы после перенесенного коронавируса

Тяжелобольной Дьяченко рассказал о еще одном пугающем последствии COVID

Фото: Instagram @antigoalex

Актер тяжело перенес COVID-19 и до сих пор лечится от последствий инфекций.

Актер и музыкант Александр Дьяченко, тяжело перенесший коронавирус, признался, что боль в коленях — далеко не единственное последствие злополучного заболевания.

Летом звезда фильма «Женская интуиция» слег с COVID-19. Болезнь тяжело ударила по артисту — он практически не вставал с постели, его колени поразил артроз. Неизлечимое заболевание сопровождалась жуткой болью в ногах, которая не давала покоя ему ни днем, ни ночью.

На своей странице в Instagram актер рассказал о своей проблеме и получил множество комментариев об обеспокоенных поклонников, которые также переболели «ковидом» и столкнулись с проблемами со здоровьем.

Одна из пользовательниц отметила — помимо проблем с суставами у нее «пучками выпадают волосы». Дьяченко ответил, что сам  не стал исключением.

«Знакомо», — многозначительно написал он.

Instagram @antigoalex

Дьяченко признался, что не прививался от коронавируса.  Однако причины раскрывать не стал, как и то, собирается ли в будущем поставить прививку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несмотря на нестерпимую боль, Дьяченко готовит для поклонников много сюрпризов.

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