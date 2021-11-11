Все сдвинется с мертвой точки: китайский совет дня на четверг, 11 ноября

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Татьяна Бендзь
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Дела и процессы обрушатся на наши головы.

Все сдвинется с мертвой точки: китайский совет дня на четверг, 11 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 11 ноября?

В четверг все сдвинется с мертвой точки. Дела и процессы обрушатся на наши головы и главное в такой ситуации не терять самообладания.

Можно смело планировать на четверг переезд, выход на новую работу, совещания и презентации. Вечером стоит пойти на дружеские посиделки, гарантирую, что проведете время весело и комфортно, даже несмотря на середину недели.

Если давно откладывали посещение врача — то в четверг самое время сделать это. Можно также посещать заболевших родственников и планировать оперативные вмешательства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
70.70
-0.59 81.79
-0.86
Все сдвинется с мертвой точки: китайский совет дня на четверг, 11 ноября

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