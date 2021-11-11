Чурикова и Немоляева о возможном возвращении Дорониной во МХАТ: «Ее обижали в театре»

|
Артем Зайцев
1 063

Чурикова объяснила, почему ей обидно за ушедшую из МХАТа Доронину

Чурикова и Немоляева о возможном возвращении Дорониной во МХАТ: «Ее обижали в театре»

Фото: ТАСС / Алексей Куденко

Вся труппа с нетерпением ждет возвращения своего любимого худрука.

Во МХАТе имени Горького с нетерпением ждут возвращения народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Звезда отдала служению театру 30 лет, а после три года провела вдали от своего «второго дома». По мнению коллег, без театра артистка даже стала жаловаться на состояние своего здоровья. Во всяком случае в этом убеждены Светлана Немоляева и Лидия Матасова.

«Конечно, эти три года здорово подкосили ее здоровье. Пережить такие удары в таком солидном возрасте… Это не каждый может выдержать, но она выдержала, потому что очень сильный человек», — рассказала Матасова изданию Teleprogramma.pro.

Как уточнила Немоляева, у Дорониной наблюдаются проблемы с сердцем.

«У нее проблемы с давлением. Как у меня — давление и проблемы с сердечными делами. В таком возрасте, когда тебя атакуют болезни, ты меньше общаешься с людьми», — пояснила знаменитость.

Так или иначе, коллеги Дорониной убеждены, что возвращение к работе артистки было бы почетным для театра. Более того, как отметила Инна Чурикова коллектив должен внимательнее относиться к звезде.

«Но мне кажется, ее так обижали в театре… Это до такой степени некрасиво для театрального коллектива. Пусть они сами во всем разбираются, но только красиво, а не мучительно и больно. Мне самой до сих пор очень обидно за нее», - призналась Чурикова. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Кехман назвал ситуацию в МХАТе имени Горького катастрофической.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.20
0.50 81.66
-0.13
Будет много воды: китайский совет дня на пятницу, 12 ноября

Последние новости

10:01
«Без короны на голове»: Экс-жена Преснякова рассказала, как с мужем ездила на блинчики к Пугачевой
9:49
Вирусолог оценил сроки победы России над коронавирусной инфекцией
9:40
Лазарева раскритиковала современный КВН: «Пыльные обломки великой империи»
9:29
США предупредили Евросоюз о вероятном вторжении России на Украину
9:18
Ученые назвали замедляющий старение мозга продукт
9:09
Каскадер рассказал, как Боярского чуть не убили на съемках «Трех мушкетеров»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
Под защитой высших сил: Как по дате рождения узнать своего святого покровителя
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 8 по 21 ноября
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа