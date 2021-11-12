Китайский гороскоп для Лошади на 2022 год
Что ждет Лошадей в новом году? Как представителям знака выйти на новый уровень жизни?
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Символ наступающего 2022-го, Голубой Водяной Тигр, обещает рожденным под знаком Лошади много изменений. 5-tv.ru выяснил у астролога Елены Егоровой, о чем необходимо помнить тем, кто появился на свет в 1930-м, 1942-м, 1954-м, 1966-м, 1978-м, 1990-м, 2002-м и 2014-м.
Елена Егорова
Астролог
Карьера Лошади в 2022-м
Рожденных в год Лошади ожидает очень интересный год изменений. Обстоятельства меняются быстро, так что под них придется подстраиваться.
«Это будет год получения информации и начала новых действий, новых проектов. Возможно, переход на новую должность, при этом довольно скоро. Возможность запуска собственного проекта», — считает астролог.
Судя по гороскопу, перед Лошадью встанет выбор. Возможно, придется покинуть старое место работы, чтобы погрузиться в новое дело с головой.
Личная жизнь Лошади в 2022-м
В личной жизни у Лошадей будет благоприятный период. Новый год принесет приятные сюрпризы.
«У вас ожидается пополнение в семье — вам могут сделать предложение, либо действующие отношения выйдут на новый уровень. Вас ожидает прекрасный год счастья, радости, благополучия в семейной жизни», — говорит Елена Егорова.
События 2022 года принесут много радости. Это касается как семейной жизни, так и социальной. Новые проекты вызовут у вас только положительные эмоции.
Совет для Лошади в 2022-м
Гороскоп подсказывает, в 2022-м будьте решительным, активным и динамичным.
«Ваш новый проект будет очень успешным, несмотря на то, что вам сначала покажется, что вы еще дилетант в этом деле. Обязательно действуйте и ничего не бойтесь!», — советует астролог.
Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.
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