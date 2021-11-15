Китайский гороскоп для Козы на 2022 год

Что новый год готовит рожденным под знаком Козы в 1931-м, 1943-м, 1955-м, 1967-м, 1979-м, 1991-м, 2003-м и 2015-м? 5-tv.ru выяснил у астролога Елены Егоровой, на что обратить внимание в год Голубого Водяного Тигра.

Елена Егорова

Астролог

Карьера Козы в 2022-м

Гороскоп показывает, что 2022-й «обнулит» рожденных в год Козы. Те, кто занимался длительным процессом, наконец увидят результат.

«Это может быть переход на новую должность, выход на пенсию, смена социального статуса, вступление в брак, начало новой деятельности, путешествие в место, где вы ранее никогда не бывали», — уверена Елена Егорова.

Для поклонников технологий 2022-й станет годом возможностей! Успеха добьются те, кто откроют свой блог, канал на YouTube или в TikTok, начнут обучаться в интернете или обучать других людей. Благодаря концентрации внимания вы сможете перейти на новый уровень, подсказывает гороскоп. С приобретенным статусом вы сможете отказаться от ненужных проектов или неприятных клиентов.

Личная жизнь Козы в 2022-м

В 2022-м звезды уготовили Козе приятного спутника. Женщина-Коза встретит статусного, влиятельного, опытного, дружелюбного и общительного мужчину. В жизни мужчины-Козы появится хороший друг.

«Возможно также знакомство с мужчиной в интернете, либо мужчиной другой веры и национальности», — отметила эксперт.

Судя по гороскопу, новый знакомый поможет Козе не только в личной жизни — возможны интернациональное партнерство и коллаборации. Общение с иностранцами сложится благоприятно.

Совет для Козы в 2022-м

Астролог уверена, что этот год прояснит цели, желания, возможности, которые позволят выйти на новый уровень.

«Все в этом году будет предельно ясно и понятно», — уверена Елена Егорова.

Гороскоп советует, рожденным в год Козы необходимо точно сформулировать цели на неделю, месяц и даже год вперед. Тогда они обязательно исполнятся.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе на 2022 год для всех знаков китайского гороскопа.