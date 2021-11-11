Спасти любовь: Куда пропадает интимная жизнь после брака и как ее вернуть

Эксперт по интимным отношениям Кульгавчук рассказал о секретах сохранения страсти в отношениях.

Решение завести ребенка — это очень ответственный шаг. Вы не только создаете новую жизнь, воспитываете и несете за нее ответственность, но и значительно меняете свой привычный образ жизни. Вам приходится уделять очень много времени ребенку, уходу за ним. Мгновенно начинает не хватать времени даже на себя, не говоря уже об интимной жизни. Из-за этого скапливается много напряжения, недосказанности и обид. Как избежать такого исхода, 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«Давайте начнем с биологии. С этой точки зрения — интимные отношения, это, прежде всего, реализация репродуктивного потенциала. И посвящено главной цели- передачи генов через зачатие, вынашивание, рождение и выращивание потомства», — рассказал специалист.

Когда ваша репродуктивная роль выполнена, наступает очередь роли «родителя». Необходимость к продолжению рода сводится на нет. Ведь дети требуют очень много времени и сил, которые, собственно, и забирают. Пролактин растет, а тестостерон понижается — все это предусмотрено природой и эволюцией.

Первый этап: смирение или обновление

«Далее наступает фаза или смирения или попыток вернуть краски жизни», — продолжил сексолог.

В этом случае существует два пути: Первый — это пустить все на самотек и погрузиться в рутину, в второй — это стремиться к обновлению отношений. Второй вариант тоже поделен на две дороги: либо ваш партнер за освежение отношений, либо нет.

Второй этап: разочарование или командная работа

В первом случае, вы либо начинаете вместе с партнером выстраивать новый досуг, новый режим дня, чтобы смогли находить время друг для друга. Во-втором случае, вы разочаровываетесь в партнере, осознаете то, что он не собирается возвращать в вашу семейную жизнь интим.

«Эти люди, не желающие разводиться, продолжая любить в братско-сестринском варианте, но не получающие впечатлений и тепла, пытаются добирать это на внешнем периметре. Так появляются любовницы или любовники, разовые связи», — сообщил Кульгавчук.

В этом случае, партнер может даже знать или догадываться, что у его «половинки» есть кто-то на стороне, но ему становится настолько лень вкладываться в эти отношения, что он просто не обращает внимание на эти проблемы — постепенно пара отдаляется.

«Или второй вариант- вскрытие адюльтера. И бурные выяснения, резкие движения, слезы, упреки, хлопанья дверьми. Такой вот запоздалый драмтеатр», — отметил Кульгавчук.

Третий этап: Развод или работа над отношениями

После этого происходят разводы. Скорее всего, из-за эмоционального расставания пара даже не сможет сделать выводы. Высока вероятность, что такой исход повторится. Однако немаловероятно и то, что один из партнеров или оба просто закроются в одиночестве из-за страха повторения подобной истории.

«У других же, после вскрытия адюльтера, впереди не развод, а долгий путь примирения, прощения, покаяния. Пересмотра прошлого, выводы, отладка», — продолжил сексолог.

Такие пары часто преодолевают трудности посредством терапии. Реже домашней — через разговоры, без специалиста, но гораздо чаще такие семьи обращаются к психотерапевту. Специалист считает, что лучше сейчас потратить свои финансовые и временные ресурсы на урегулирование семейных проблем, ведь потом затраты будут куда больше.

«Вы все равно это время выделите. Позже. На ссоры, на оскорбления. На бессонные ночи, на выяснения. Выделите в разы больше. Нет пяти минут на объятия? Потом найдете два часа на ссору. Абсурд? Да. Нет денег на цветы? Потом легко найдете деньги на детектива или адвоката, на снятие квартиры, на заказ Газели с грузчиками, когда будете разъезжаться», — закончил Кульгавчук.

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