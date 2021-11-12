Карпович рассказала об отношениях с Прилучным: «Счастье любит тишину»

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Артем Зайцев
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Мирослова Карпович впервые подтвердила отношения с Павлом Прилучным

Карпович рассказала об отношениях с Прилучным: «Счастье любит тишину»

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса всегда скрывала свою личную жизнь и роман с известным актером — не исключение.

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые подтвердила отношения со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным и рассказала, почему не афиширует роман.

«Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину», — пояснила актриса в беседе с KP.RU.

Карпович отметила, что в жизни и так мало людей, которые готовы искренне поддержать или порадоваться за других в важные моменты жизни. Многие и так сильно раздражены на всех вокруг, а раздражать еще больше хейтеров звезда «Папиных дочек» не хочет.

Instagram @bugevuge

Комментируя  тот факт, что многие звезды скрывают своих детей и показывают их только спустя несколько лет, Карпович отметила, что была бы рада также отгородиться от общества, чтобы комфортно воспитать свое чадо.

Достоверно неизвестно, как долго пара находится в отношениях, однако знаменитостей регулярно замечают на отдыхе. По слухам, Карпович и Прилучный даже живут в месте в одной квартире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Павел Прилучный и Мирослава Карпович наслаждаются совместным отдыхом в Сочи.

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