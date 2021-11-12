На 76-м году умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают «Вести-24».

Его рассказы и выступления вошли в золотой фонд советского и российского юмора. Наиболее запомнившиеся монологи со сцены «Але, Люся» и «Мы с Петькой».

О причине смерти пока не сообщается.