На 76-м году умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
| Светлана Шевченко Общество 2 634
Его рассказы и выступления вошли в золотой фонд советского и российского юмора.
Фото: ТАСС / Джевахашвили Сергей
На 76-м году умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают «Вести-24».
Его рассказы и выступления вошли в золотой фонд советского и российского юмора. Наиболее запомнившиеся монологи со сцены «Але, Люся» и «Мы с Петькой».
О причине смерти пока не сообщается.
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