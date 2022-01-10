Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

Символ года, Голубой Водяной Тигр, подготовил новые испытания каждому из братьев китайского гороскопа. 5-tv.ru спросил у астролога Елены Егоровой, о чем необходимо помнить представителям знаков, чтобы 2022-й стал успешным и принес хорошие впечатления.

Елена Егорова

Астролог

Китайский гороскоп для Крысы на 2022 год

Год рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Гороскоп показывает, что 2022-й для Крысы — время свершений и новых надежд. Крысы смогут браться за новые проекты и обязательно достигнут цели.

«Вас ждет прекрасный год реализаций, новых возможностей», — говорит астролог.

В новом году у Крысы появится шанс и наладить личную жизнь. Представители этого знака китайского гороскопа смогут узаконить отношения и завести детей.

Подробный гороскоп для Крысы в 2022 году

Китайский гороскоп для Быка на 2022 год

Год рождения: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Гороскоп показывает, что в 2022-м Бык обретет финансовый успех.

«Вы выйдете на новый уровень финансовой прибыли. Любой ваш проект с очень большой вероятностью будет успешным», — уверена Елена.

В 2022-м Быка ждут приятные перемены, будь то крупные покупки или долгожданный переезд. В личной жизни представители знака китайского гороскопа выйдут на новый уровень: многие найдут вторую половинку.

Подробный гороскоп для Быка в 2022 году

Китайский гороскоп для Тигра на 2022 год

Год рождения: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Судя по гороскопу, в 2022-м Тигров ожидает популярность. Для этого диким кошкам необходимо действовать решительно.

«Количество людей, которые восхищаются вами, вырастет в разы. Вас ждет признание, популярность», — рассказала астролог.

В достижении народного признания могут помешать конкуренты. Чтобы обезопасить себя от сглаза, Тиграм необходимо заручиться поддержкой.

Подробный гороскоп для Тигра в 2022 году

Фото: Globallookpress.com / jspix

Китайский гороскоп для Кролика на 2022 год

Год рождения: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Гороскоп показывает, что 2022-й окажется для Кролика годом перемен. Этот знак китайского гороскопа будет принимать судьбоносные решения.

Чтобы справиться с переменами, Кролику необходима поддержка окружающих.

«Если вы заручитесь поддержкой друзей или единомышленников, то год для вас сложится наиболее благоприятно», — считает Елена Егорова.

Тот, кто окружит себя родственниками, друзьями и единомышленниками, окажется сильнее остальных и выдержит 2022-й.

Подробный гороскоп для Кролика в 2022 году

Китайский гороскоп для Дракона на 2022 год

Год рождения: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Для Драконов 2022-й окажется полным сюрпризов и изменений. Рожденным в год огнедышащего животного необходимо беречь силы и заняться здоровьем.

«Будет полезно провести медицинское обследование, пройти оздоровительные курсы. Попробовать иглоукалывание, посетить стоматолога и косметолога», — считает астролог.

Укрепив жизненные силы, Драконы реализуют потенциал наступающего года и займутся интересными проектами.

Подробный гороскоп для Дракона в 2022 году

Китайский гороскоп для Змеи на 2022 год

Год рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Рожденные в год Змеи захотят побыть в одиночестве и реализуют долгосрочные планы, которые требовали времени. Упорные и трудолюбивые Змеи придут к хорошим результатам.

«Если вы давно этого хотели, то пришло время заняться написанием книги, диссертации. Заняться творческим делом, которое потребует от вас уединения и концентрации вашего внимания», — уверена астролог.

Гороскоп советует обратить внимание на собственные привычки — заняться здоровьем, сесть на диету.

Подробный гороскоп для Змеи в 2022 году

Фото: Globallookpress.com / Hans Lang

Китайский гороскоп для Лошади на 2022 год

Год рождения: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Судя по гороскопу, 2022-й принесет Лошади много нового. Представителям знака придется решать вопросы, связанные с работой — переход на новую должность или смену места работы.

«Это будет год получения информации и начала новых действий, новых проектов», — считает Елена Егорова.

В 2022-м будьте решительными и динамичными, и вы добьетесь успеха.

Подробный гороскоп для Лошади на 2022 год

Китайский гороскоп для Козы на 2022 год

Год рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Гороскоп показывает, в 2022-м Коза определит цели и расставит задачи по приоритетам. Вас ждут новые знакомства: женщина обретет спутника жизни, мужчина — верного друга.

«Возможно также знакомство с мужчиной в интернете, либо мужчиной другой веры и национальности», — отметила астролог.

Знакомство с иностранцем станет для Козы благоприятным и принесет пользу.

Подробный гороскоп для Козы на 2022 год

Китайский гороскоп для Обезьяны на 2022 год

Год рождения: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

2022-й станет для Обезьян активным и интересным. Изменения в социальной жизни приведут к увеличению доходов. Необходимо помнить, что к богатству необходим правильный подход.

«Вы сможете очень виртуозно поладить со своими финансами», — объяснила Елена Егорова.

Судя по гороскопу, у Обезьян сменится окружение. Представители знака должны быть внимательными к знакомым и друзьям.

Подробный гороскоп для Обезьяны на 2022 год

Фото: Globallookpress.com / Bodo Schackow

Китайский гороскоп для Петуха на 2022 год

Год рождения: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Согласно гороскопу, рожденным в год Петуха необходимо обратить внимание на физическое и ментальное здоровье. Если вы планируете серьезную операцию, то выберите удачные даты для процедуры.

«Можно пройти процедуры, например, иглоукалывание, сделать капельницу, сходить к стоматологу, проколоть курс витаминов и провести полное обследование организма», — говорит Елена Егорова.

Пересмотрите отношения с окружающими: избавьтесь от людей, которые вас обижают или вызывают неприятные эмоции.

Подробный гороскоп для Петуха на 2022 год

Китайский гороскоп для Собаки на 2022 год

Год рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Здоровье у Собак в 2022-м будет крепким, говорит гороскоп. Самое время заняться карьерой — продвижением бизнеса, рабочих проектов.

«Тут в помощь вам — легкость, непринужденность и даже слегка легкомыслие», — посоветовала астролог.

Звезды сулят Собакам крупные покупки, которые только улучшат финансовое состояние. В 2022-м представители этого знака приобретут недвижимость или автомобиль.

Подробный гороскоп для Собаки на 2022 год

Китайский гороскоп для Свиньи на 2022 год

Год рождения: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Свинкам звезды приготовили карьерный успех. Чтобы его достичь, необходимо действовать решительно. Особых результатов добьются те, кто работает в сфере консультирования: врачи, психологи.

«Если вы думали начать свою деятельность, то 2022-й принесет вам прекрасные возможности, отличный старт для реализации себя в новом формате консультанта», — пояснила астролог.

Свинки могут пробовать себя в новой сфере. Год окажется богатым на события и начинания.

Подробный гороскоп для Свиньи на 2022 год