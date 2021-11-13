Роковая встреча: как муж Лики Стар «сгорел» и умер в 39 лет в попытках сделать жену счастливой

Бизнесмен Алексей Мамонтов скончался от воспаления легких после расставания со звездой.

Продюсер звезды 90-х Лики Стар Сергей Обухов рассказал о печальной судьбе ее мужа. Алексей Мамонтов занимался торговлей машинами, но с приходом популярности жены, он потерял свой бизнес. Мужчину похитили, пытали, а потом и вовсе отобрали дело. Продюсер был потрясен произошедшим, однако ничем не мог помочь.

«У каждого своя дорога, но мне кажется, что встреча с Ликой стала роковой для него. Он сгорел, пытаясь обеспечить своей любимой жизнь, достойную «звезды, особенно после рождения сына Артема в 1995 году», — рассказал он в беседе с «Аргументы и факты».

После потери своего заработка Алексей стал больше пить алкоголя, что выводило из себя звезду. Лика Стар не хотела остаться с таким мужчиной, поэтому их расставание было только вопросом времени.

«Было заведено уголовное дело, но ему не дали ход. Я осталась без копейки на съемной квартире в Москве. Алексей начал запивать свое горе. Он перестал развиваться. В итоге мы расстались», — поделилась она в эфире шоу «Судьба человека».

Алексей Мамонтов умер в возрасте 39 лет от воспаления легких.

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