Эндокринолог развенчала популярные мифы о диабете

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. К этой дате практикующий врач Ирина Козлова объяснила, какую ложную информацию о болезни вы можете услышать от других людей.

Врач-эндокринолог Ирина Козлова во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, рассказала об основных заблуждениях, касающихся этой неизлечимой болезни — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru она развенчала наиболее популярные мифы о нем.

Если у человека разовьется сахарный диабет — он сразу об этом узнает

Это не так — возможен бессимптомный дебют сахарного диабета, пояснила врач. Среди обычных симптомов заболевания — постоянные голод и жажда, резкая потеря веса, усталость, нарушения зрения и незаживающие ранки. Но все эти симптомы могут пройти стороной или быть списаны на другие заболевания, единственное достоверное подтверждение диабета — лабораторный анализ крови на сахар.

Если у человека немного повышена глюкоза — это не диабет

«Тут, конечно, не насмотреть, насколько повышен уровень глюкозы крови, но в моей практике пациенты доходят до эндокринолога спустя два-три года, что чревато развитием осложнений, и мы теряем драгоценное время», — предостерегла Козлова.

Она также напомнила нормальные показатели глюкозы в крови — в крови из пальца (капиллярной) норма глюкозы составляет 5.5 ммоль на литр, а из вены — 6.0 ммоль на литр.

Диабет излечим, но врачи молчат об этом

Несмотря на то, что исследования новых препаратов от диабета постоянно ведутся, и ученые достигают определенных успехов — на данный момент удержание заболевания под контролем возможно только с помощью постоянной терапии. Кроме того, постоянное наблюдение у эндокринолога может помочь избежать неожиданных осложнений.

Инсулин вызывает привыкание и способствует полноте

Он используется в терапии только тогда, когда таблеток уже не хватает — либо в том случае, если у пациента есть другие тяжелые заболевания.

«Я не могу сказать, что инсулин вызывает привыкание, а набор массы тела происходит из-за избыточного употребления пищи пациентом, поскольку на уровень глюкозы в крови он должен подкалывать инсулин. Поэтому происходит набор массы тела», — объяснила врач.

Первые пять лет при дебюте диабета нужно воздержаться от любых таблеток

Такая мера будет большой потерей времени — большинство пациентов-диабетиков не соблюдают диету, а терапию, как единственное средство удержания болезни под контролем, нужно назначать как можно быстрее.

Симптомы диабета — еще не диабет, диагностировать по ним заболевание невозможно. Но ранее 5-tv.ru рассказывал еще о нескольких неочевидных признаках диабета, которые могут сподвигнуть вас записаться к эндокринологу на прием.