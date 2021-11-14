Эндокринолог развенчала популярные мифы о диабете

|
Артем Решетов
Эксклюзив 1 016

Эндокринолог Козлова развенчала популярные мифы о диабете

Фото, видео: Depositphotos / imagepointfr; 5-tv.ru

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. К этой дате практикующий врач Ирина Козлова объяснила, какую ложную информацию о болезни вы можете услышать от других людей.

Врач-эндокринолог Ирина Козлова во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, рассказала об основных заблуждениях, касающихся этой неизлечимой болезни — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru она развенчала наиболее популярные мифы о нем.

Если у человека разовьется сахарный диабет — он сразу об этом узнает

Это не так — возможен бессимптомный дебют сахарного диабета, пояснила врач. Среди обычных симптомов заболевания — постоянные голод и жажда, резкая потеря веса, усталость, нарушения зрения и незаживающие ранки. Но все эти симптомы могут пройти стороной или быть списаны на другие заболевания, единственное достоверное подтверждение диабета — лабораторный анализ крови на сахар.

Если у человека немного повышена глюкоза — это не диабет

«Тут, конечно, не насмотреть, насколько повышен уровень глюкозы крови, но в моей практике пациенты доходят до эндокринолога спустя два-три года, что чревато развитием осложнений, и мы теряем драгоценное время», — предостерегла Козлова.

Она также напомнила нормальные показатели глюкозы в крови — в крови из пальца (капиллярной) норма глюкозы составляет 5.5 ммоль на литр, а из вены — 6.0 ммоль на литр.

Диабет излечим, но врачи молчат об этом

Несмотря на то, что исследования новых препаратов от диабета постоянно ведутся, и ученые достигают определенных успехов — на данный момент удержание заболевания под контролем возможно только с помощью постоянной терапии. Кроме того, постоянное наблюдение у эндокринолога может помочь избежать неожиданных осложнений.

Инсулин вызывает привыкание и способствует полноте

Он используется в терапии только тогда, когда таблеток уже не хватает — либо в том случае, если у пациента есть другие тяжелые заболевания.

«Я не могу сказать, что инсулин вызывает привыкание, а набор массы тела происходит из-за избыточного употребления пищи пациентом, поскольку на уровень глюкозы в крови он должен подкалывать инсулин. Поэтому происходит набор массы тела», — объяснила врач.

Первые пять лет при дебюте диабета нужно воздержаться от любых таблеток

Такая мера будет большой потерей времени — большинство пациентов-диабетиков не соблюдают диету, а терапию, как единственное средство удержания болезни под контролем, нужно назначать как можно быстрее.

Симптомы диабета — еще не диабет, диагностировать по ним заболевание невозможно. Но ранее 5-tv.ru рассказывал еще о нескольких неочевидных признаках диабета, которые могут сподвигнуть вас записаться к эндокринологу на прием.

+1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
71.81
0.61 82.22
0.56
Опасный вход в коридор затмений: астропрогноз на неделю с 15 по 21 ноября

Последние новости

20:01
Космонавты написали Географический диктант прямо на МКС
19:43
Магия цифр: почему нельзя праздновать 40-летие
19:26
«Разбили семью»: Цымбалюк-Романовская объяснила, почему пропустила открытие памятника Джигарханяну
19:15
Украинские военные уточнили намерение «уничтожать мигрантов на границе»
19:08
Опасный вход в коридор затмений: астропрогноз на неделю с 15 по 21 ноября
18:54
Россия проиграла Хорватии и лишилась прямой путевки на ЧМ

Сейчас читают

Как по дате рождения узнать свое предназначение
Даты рождения людей, чьи судьбы изменит коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря
Китайский гороскоп для Лошади на 2022 год
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа