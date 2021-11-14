Как с помощью имени осчастливить девочку-Овна и сделать ее более женственной

|
Мадлена Гришина
Эксклюзив 3 572

Астролог Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как усмирить непослушных малышек, наделив их верным именем.

Фото, видео: Depositphotos / flisakd

Сегодня родители не знают проблем при выборе имя новорожденному и все чаще называют малышей редкими именами лишь из-за красоты звучания, вовсе не обращая внимание на знак зодиака ребенка. Но астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова заявляет — не стоит останавливать свой выбор лишь на экзотических именах, ведь имя определяет будущее человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе имени для девочки-Овна, она сообщила 5-tv.ru.

Под знаком Овен рождаются одни из ярких и сильных представительниц прекрасного пола. Этими женщинами управляет активный, напористый и порой агрессивный Марс. Также на них сильно воздействует Солнце. А слабой планетой считается Венера — планета красоты и любви.

«Но это не делает женщин-Овнов не красивыми или не умеющими любить. Женщины овны в силу своей слабой Венеры слишком напористы, добиваются любви, слишком яркие, страстные могут быть», — объясняет Проскурякова.

Чтобы девочке-Овну помочь стать счастливой в личной жизни, надо подобрать правильное имя. По словам астролога, для таких женщин подойдут яркие и звучные имена. К примеру, Екатерина, Мария, Ирина, Виктория. С одной стороны, они подчеркнут силу, а с другой, не станут помехой в проявлении женственности. И совершенно для девочки-Овна не подойдут короткие и мягкие имена: Ольга, Елена, Наталья. Они сделают из сильного Овна нерешительную особу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых любвеобильных знаках зодиака.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
71.81
0.61 82.22
0.56
Как с помощью имени осчастливить девочку-Овна и сделать ее более женствен...

Последние новости

15:13
Умер чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко
15:05
Магический оберег Меган Маркл: какую тайну хранит украшение герцогини
14:54
На могиле Армена Джигарханяна в Москве открыли памятник
14:41
В России стартовал новый этап розыгрыша призов среди привитых от COVID-19
14:31
Лечит или калечит: Как операции на грудь связаны с выявлением рака
14:12
Орбакайте поддержала сына после провала на «Ледниковом периоде»

Сейчас читают

Как с помощью имени осчастливить девочку-Овна и сделать ее более женственной
Как по дате рождения узнать свое предназначение
Даты рождения людей, чьи судьбы изменит коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа