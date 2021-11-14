Как с помощью имени осчастливить девочку-Овна и сделать ее более женственной

Сегодня родители не знают проблем при выборе имя новорожденному и все чаще называют малышей редкими именами лишь из-за красоты звучания, вовсе не обращая внимание на знак зодиака ребенка. Но астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова заявляет — не стоит останавливать свой выбор лишь на экзотических именах, ведь имя определяет будущее человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе имени для девочки-Овна, она сообщила 5-tv.ru.

Под знаком Овен рождаются одни из ярких и сильных представительниц прекрасного пола. Этими женщинами управляет активный, напористый и порой агрессивный Марс. Также на них сильно воздействует Солнце. А слабой планетой считается Венера — планета красоты и любви.

«Но это не делает женщин-Овнов не красивыми или не умеющими любить. Женщины овны в силу своей слабой Венеры слишком напористы, добиваются любви, слишком яркие, страстные могут быть», — объясняет Проскурякова.

Чтобы девочке-Овну помочь стать счастливой в личной жизни, надо подобрать правильное имя. По словам астролога, для таких женщин подойдут яркие и звучные имена. К примеру, Екатерина, Мария, Ирина, Виктория. С одной стороны, они подчеркнут силу, а с другой, не станут помехой в проявлении женственности. И совершенно для девочки-Овна не подойдут короткие и мягкие имена: Ольга, Елена, Наталья. Они сделают из сильного Овна нерешительную особу.

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