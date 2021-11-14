Лечит или калечит: Как операции на грудь связаны с выявлением рака

Мария Гринберг рассказала, стоит ли решающимся на маммопластику девушкам готовиться к трудностям.

Желая выглядеть более красиво и привлекательно, многие женщины то и дело посещают пластического хирурга. Одной из самых распространенных операций, о которых мечтают представительницы прекрасного пола является увеличение груди. Однако является ли она максимально безопасной или стоит подготовиться к возможным опасностям. Все риски в интервью 5-tv.ru оценила врач-онколог, заместитель директора мединститута РУДН по аспирантуре, руководитель направления «Маммология» клиники «Hadassah Medical Skolkovo» Мария Гринберг.

Специалист отметила, что о маммопластике существует немало мифов, однако вряд ли всем слухам стоит доверять.

Миф №1 - операция на грудь может спровоцировать рак

Проведенные многолетние дорогостоящие исследования, по словам эксперта в области онкологии Гринберг, не выявили негативную закономерность между маммопластикой и раком молочных желез.

«Современные методы исследования и установки имплантов таковы, что, при правильно выбранной тактике операции, они никак не затрагивают саму железу, а, значит, и не влияют на процесс канцерогенеза», — объяснила маммолог-онколог.

Специалист обосновала безопасность хирургического воздействия тем, что в современной медицине используются силиконовые импланты уже третьего поколения, и они покрыты надежной прочной силиконовой оболочкой, которая способна выдержать и сильное надавливание, и серьезный удар.

Миф №2 - Силикон опасен для здоровья

Иногда случается, что целостность оболочки нарушается, но, поспешила заверить врач, о вытекании геля речи идти не может: дело в том, что импланты заполнены высококогезивным гелем, по своим свойствам отличающимся от ранее используемых жидкостей для реконструкции груди. Эта же логика применима и к вопросу о проникновении в организм силикона через оболочку импланта, так называемого эффекта пропотевания.

К слову, о безвредности силикона говорит тот факт, что он содержится в продуктах, используемых нами ежедневно — в шампунях, дезодорантах, лаках и кремах — и не замечено кардинально сильного влияния на состояние человека после применения антиперспиранта или мытья головы. Поэтому, считает медик, в организме женщины после увеличения груди силикона не намного больше по сравнению с теми, кто потребляет продукцию, где он числится в составе.

Миф №3 - Имплантация препятствует выявлению рака

Достаточно распространенный миф говорит о том, что имплантация препятствует выявлению рака на ранних стадиях.

«Действительно, импланты могут мешать пальпации, но ведь и мануальный способ осмотра груди не дает 100-процентной гарантии. Необходимо прибегать к более высокотехнологичным методам обследования, таким как УЗИ, МРТ и маммография, в таком случае силиконовые импланты им не помеха», — рассказала представитель медклиники.

Эксперт порекомендовала каждой женщине, решившейся на маммопластику, регулярно проверяться у специалистов, чтобы избежать рисков.

Как ранее писал 5-tv.ru, маммолог предупредила об опасности увлечения массажем груди.