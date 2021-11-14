«Четыре химии, три операции»: Худрук ФЭСТ о причине смерти звезды «Счастливы вместе» Бондаренко

При жизни Игорь Шаповалов высоко ценил личные и профессиональные качества актера.

Художественный руководитель театра ФЭСТ Игорь Шаповалов рассказал в беседе с 5-tv.ru о причине смерти актера Игоря Бондаренко. Звезда сериала «Счастливы вместе» умер из-за тяжелой формы рака. Он два года боролся с болезнью, однако это не принесло результатов.

«Он очень тяжело заболел раком. Два года шла борьба за его восстановление, мы обращались в различные клиники. У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению — это не помогло», — поделился худрук.

Шаповалов поделился, что артист стоял у истоков театра ФЭСТ. Талант знаменитости высоко ценился в художественном коллективе, и худрук даже сравнил его навыки со способностями Евгения Леонова.

«Необыкновенно талантливый актер. По уровню одаренности я бы мог его сравнить с Евгением Леоновым, Калягиным. Вот настолько мощный и разнообразный дар актерский был у человека», — рассказал Шаповалов.

Руководитель также лестно отозвался о личных качествах актера. По его словам, Бондаренко был очень жизнерадостным человеком — настоящая душа компании. Он мог ободрить всего одним словом и обладал не только актерским мастерством.

«Он был необыкновенно хорошим человеком. Что, называется, „теплый“ человек, который всегда находил какое-то веселое слово для всех, всегда был душой компании, сочинял песни, был хорошим художником, был очень неплохим танцором, при том, что он был достаточно грузной комплекции», — рассказал худрук.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке в Подмосковье. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В театре ФЭСТ работал с 1988 года — стоял у самых истоков. Впрочем, периодически он снимался в различных картинах.

Российскому зрителю актер больше всего знаком по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Реальные пацаны», «Кармелита» и «Хитровка». Всего на счету Бондаренко более 40 крупных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко.