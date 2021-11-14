Стали известны последние данные о состоянии находящегося в реанимации Гаркалина

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Карина Бернтгольц
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Врачи были вынуждены ввести народного артиста России в искусственную кому из-за резкого ухудшения состояния.

Стали известны последние данные о состоянии находящегося в реанимации Гаркалина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Стали известны последние данные о состоянии находящегося в реанимации Валерия Гаркалина. Больше месяца народный артист России борется с коронавирусной инфекцией, однако положительной динамики по-прежнему нет. Знаменитость подключен к аппарату ЭКМО. Его состояние остается стабильно тяжелым.

«По-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений», — сообщил источник 5-tv.ru.

Положительный тест на COVID-19 Валерий Гаркалин получил 2 октября, и болезнь быстро прогрессировала. Медикам пришлось ввести звезду в искусственную кому. Спустя несколько недель после заболевания сообщалось о кратковременном улучшении состоянии артиста, но вирус взял верх, и Гаркалину снова стало хуже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Гаркалина экстренно прооперировали. Состояние артиста начало еще сильнее ухудшаться из-за скопления воздуха в грудной клетке — он начал давить на легкие. Медики сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг. Операция прошла успешно.

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