Стали известны последние данные о состоянии находящегося в реанимации Гаркалина

Стали известны последние данные о состоянии находящегося в реанимации Валерия Гаркалина. Больше месяца народный артист России борется с коронавирусной инфекцией, однако положительной динамики по-прежнему нет. Знаменитость подключен к аппарату ЭКМО. Его состояние остается стабильно тяжелым.

«По-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений», — сообщил источник 5-tv.ru.

Положительный тест на COVID-19 Валерий Гаркалин получил 2 октября, и болезнь быстро прогрессировала. Медикам пришлось ввести звезду в искусственную кому. Спустя несколько недель после заболевания сообщалось о кратковременном улучшении состоянии артиста, но вирус взял верх, и Гаркалину снова стало хуже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия Гаркалина экстренно прооперировали. Состояние артиста начало еще сильнее ухудшаться из-за скопления воздуха в грудной клетке — он начал давить на легкие. Медики сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг. Операция прошла успешно.