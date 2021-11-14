На заводе НЛМК в Липецке прогремел взрыв

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 049

ЧП произошло вечером в воскресенье, 14 ноября. После взрыва обрушилась кровля на площади 2000 квадратных метров.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев, 5-tv.ru

В одном из цехов завода НЛМК в Липецке прогремел взрыв. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло вечером в воскресенье, 14 ноября. После взрыва обрушилась кровля на площади 2000 квадратных метров. По предварительной информации, в результате лечившегося пострадал один человек. О жертвах сведения не поступали. Эксклюзивные кадры с места ЧП имеются в распоряжении 5-tv.ru.

В экстренных службах в интервью 5-tv.ru отметили, что на место ЧП были направлены сотрудники МЧС.

«Проверка вызова на пожар», — отметили в экстренных службах.

К слову, это ЧП стало уже вторым за последние полгода. 9 августа на территории Новолипецкого металлургического комбината произошел инцидент на кислородно-распределительном пункте. В пресс-службе предприятия тогда говорили, что после хлопка начался пожар, который удалось оперативно потушить. Тогда во время ЧП не было ни жертв, ни пострадавших.

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