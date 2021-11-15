🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 ноября, когда растущая Луна находится в знаке Овна, представителям многих знаков зодиака предстоит пережить довольно напряженный день, он может быть наполненным конфликтами и слабым взаимопониманием. День будет благоприятным для тех, кто работает в одиночку, самостоятельно. Дела, требующие вдумчивости и рассудительности — увенчаются успехом, а вот рискованные затеи наоборот с треском провалятся, так что будьте осторожны!

♈ Овен

Как насчет любви, сострадания и сочувствия, Овны? Вселенная рекомендует вам научиться не осуждать людей, а принимать их такими какие они есть. Позвольте тем, кто вас окружает, оставаться в том пространстве, где им комфортно. Попробуйте поставить себя на их место. Звезды рекомендуют вам начать постигать искусство безусловной любви, как бы тяжело вам это ни давалось. Поймите, доброе слово от вас может перевернуть чей-то день.

Космический совет: проявите эмпатию к окружающим.

♉ Телец

Тельцы, звезды говорят, что сейчас самое подходящее время, чтобы наладить отношения с близкими. Как часто вы проводите время с семьей? А если вы делаете это не так уж и редко, то насколько вы вовлечены? Быть может вы не отрываетесь от телефона, постоянно решая рабочие вопросы и проверяя почту? Чтобы перестать испытывать тревогу, нужно вернуть баланс в вашу жизнь. Начните с налаживания отношений внутри семьи.

Космический совет: проведите время с близкими качественно.

♊ Близнецы

Близнецы, перед вами не все факты и цифры, и это нормально. А пока успокойтесь. Верьте, что истина в конце концов выйдет наружу. А пока не торопитесь. Выдохните. Спешить некуда. Возьмите время, чтобы найти гармонию с самим собой. Чтобы восстановить связь с вашим внутренним «я». Быть рядом с вами есть людьми, которые заставляют вас чувствовать себя как дома. Они обязательно вернут вам утраченное чувство оптимизма.

Космический совет: правда будет раскрыта.

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♋ Рак

Легко быть по-настоящему, глубоко и безумно влюбленным, когда все выглядит идеально, Раки. Чтобы понять, что вы действительно подходите друг другу необходимо вместе пережить шторм и бурю, и посмотреть, а как каждый в вашей паре пытался удержаться в лодке? Помогали ли вы друг другу? Если вы поймете, что никто не пытался спрыгнуть, бросив вторую половинку в трудную минуту, то вы созданы друг для друга. Продолжайте оказывать поддержку друг другу. Спрячьте эгоизм в самом недоступном уголке своего существа.

Космический совет: продолжайте быть опорой друг для друга.

♌ Лев

Дом — это то место, где ваше сердце. Львы, пришло время осознать, что радость проистекает из простых вещей. Например, когда вы делитесь свежеиспеченным пирогом с близкими или наблюдаете, как базилик, который вы посадили на подоконнике, пробился к свету. Потратьте немного времени на организацию и перестановку вещей, чтобы они были легко доступны, когда они вам нужны больше всего. Пока вы занимаетесь этим, создайте уголок Дзен, где вы можете органично проводить время, потягивая чай, слушая душевную музыку и записывая свои мысли (разумеется, без гаджетов).

Космический совет: приведите окружающее вас пространство в порядок.

♍ Дева

Девы, вы, конечно, способны работать над несколькими проектами сразу. Но секрет успеха в том, чтобы управлять своим временем. Освойте, наконец, тайм-менеджмент! Начните, например, составлять список дел на день каждое утро — пусть это будет набор реалистичных целей, которых вы хотите достичь в течение дня. Да, временами это будет означать отказ от перерывов на кофе и даже вынудит вас закрыть все любимые чатики, но оно того стоит, поверьте.

Космический совет: поработайте над своим тайм-менеджментом.

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♎ Весы

Весы, есть два «Г», о которых стоит помнить: Границы и Гадости. Не позволяйте гадким ситуациям руководить вашей жизнью. Сделайте «спасибо, следующий» вашей мантрой на случай, если кто-то дает вам недостаточно любви и уважения. Личные границы — это очень важно, поэтому не стесняйтесь сказать, если чувствуете, что ваш партнер нарушает их. Станьте тем, кто ищет в жизни магию, а не оправдания ее отсутствию.

Космический совет: не позволяйте окружающим испортить вам жизнь.

♏ Скорпион

Скорпионы, выдыхайте. Вы прошли большой путь — теперь можно посвятить время отдыху. Остановитесь, сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам. Спешить вам некуда и незачем. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что происходит с вами в настоящий момент. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые предлагает вам жизнь — делитесь чашкой чая с любимым человеком или смотрите, как садится солнце. Опыт прошлого станет хорошим фундаментом для чего-то нового.

Космический совет: сделайте паузу для нового рывка.

♐ Стрелец

В вашем списке приоритетов на сегодня: привнести в мир чуточку себя. Помните, путешествие так же красиво, как и место назначения. Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют наладить сексуальную часть своей жизни. Зажгите свечи с ароматом роз или ванили, наденьте самое сексуальное белье и проведите незабываемую ночь со своей второй половиной. Для некоторых из вас сегодня будет благоприятное время для того, чтобы сообщить «хорошие новости» своему партнеру или близким.

Космический совет: почувствуйте тепло прикосновений своего возлюбленного.

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♑ Козерог

Когда вы последний раз красили стены в красный или устраивали ураган на кухне вместе с родными людьми? Уделите время своим близким. Если они живут в тысячах километрах от вас — позвоните. Кто еще озадачит вас непрошенным советом и посмеется над всеми вашими ужасными шутками? Некоторые из Козерогов могут даже подумать о том, чтобы поработать с ними на профессиональном уровне или объединить усилия, чтобы начать свой бизнес.

Космический совет: проведите время с родными.

♒ Водолей

Некоторые раны заживают немного дольше, чем другие, и это нормально. Продолжайте любить людей всей душой, и вы увидите, что чудеса случаются и в реальном мире. Если вы измотаны на умственном или эмоциональном уровне, просто возьмите паузу на некоторое время. Нет ничего такого, что не могли бы решить восемь часов сна. Вы сторонник нетрадиционной медицины? Сеанс пранического исцеления — вот что можно изучить на досуге.

Космический совет: восстановление и омоложение — важные темы для вас сегодня.

♊ Рыбы

Пришло время истины и пробуждения, Рыбы. Наконец-то вы осознаете, что вы — это душа, а не тело. Не придавайте большого значения тому, чего ждет от вас общество — сконцентрируйтесь на том, чего сами от себя хотите. Мир, возможно, не поймет вашу трансформацию, но ему и не нужно. Что важно — так это ваша внутренняя гармония. И помните, что жизнь, которую вы построили для себя, слишком прекрасна, чтобы ее так просто растоптать. Хватит жечь мосты. Обратите внимание на людей, которые вас окружают, в большинстве своем они хотят вам добра.

Космический совет: сконцентрируйтесь на том, чего сами от себя хотите.

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