Актриса Лиза Арзамасова показала видео с матерью своего мужа Ильи Авербуха

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поздравила свою свекровь с днем рождения. К видеозаписи с торжества на своей странице в Instagram актриса приложила душевное поздравление матери Ильи Авербуха. На самом видео фигурист поздравляет свою родственницу со знаменательной датой, его фетирование завершается громким звоном бокалов гостей и счастливым лицом матери.

«Мы в теплой компании самых близких поздравляли с днем рождения маму Ильи. Хочется сохранить этот момент на память о таком хорошем, почти домашнем, добром вечере и пожелать нашей имениннице исполнения всех желаний!» — чествовала артистка.

Праздничный ужин знаменитая пара устроила имениннице после завершения московского блока нового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина». Примечательно, что возлюбленные довольно редко афишируют свои отношения. Гораздо чаще в социальных сетях, например, артистки появляются ее сценические образы и фотографии с маленьким сыном. Еще более редкие гости в социальных сетях — это родственники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трогательном подарке, который Лиза Арзамасова сделала своему мужу Илье Авербуху ко дню премьеры его шоу «Анна Каренина».