Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в национальную сборную

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Светлана Шевченко
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Споры по поводу отсутствия в команде экс-капитана разгорелись вновь после проигрыша Хорватии и попадания лишь в стыковые матчи в рамках отбора на ЧМ-2022.

Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в национальную сборную

Фото: globallookpress / Maksim Konstantinov

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обозначил единственное условие, при котором Артем Дзюба сможет вернуться в состав главной команды страны.

В прямом эфире «Коммент. Шоу» на YouTube он признал, что во вчерашнем матче против хорватов «это был не футбол» в исполнении наших игроков.

«Проблема одна, и она в голове. Планировали, чтобы мяч у нас задерживался хотя бы на пять секунд. Такого не было, по-моему, ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков», — сказал Карпин.

По его мнению, у футболистов всплыли старые фобии по отношению к сопернику более высокого класса. Своей основной целью 52-летний специалист видит — борьбу с негативными психологическими факторами, влияющими, как на игру, так и на результат.

Вызывающее споры о неучастии бывшего капитана сборной и форварда «Зенита» Артема Дзюбы при нынешнем главном тренере Валерий Карпин прокомментировал коротко — единственным условием приглашения Артема будет его успешное выступление за клуб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение в матче с хорватами.

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