Приготовьтесь к атаке! Китайский совет дня на среду, 17 ноября

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Татьяна Бендзь
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17 ноября астрологи рекомендуют людям быть во всеоружии. Вероятны неадекватные поступки, конфликты и проблемы со здоровьем.

Приготовьтесь к атаке! Китайский совет дня на среду, 17 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 17 ноября.

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В среду случится столкновение и будет штормить. Люди будут уязвимы, ранимы и выдавать ранее не виданные эмоциональные реакции. Те, у кого жизненных сил поменьше могут получить проблемы со здоровьем. Возможны травмы и удары, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Чтобы избежать негативного воздействия энергий, имеет смысл затаиться и без толку не рисковать. Лучшее занятие на среду — умиротворяющая рутина, любование предметами искусства и прослушивание спокойной музыки.

 

Нужно быть очень аккуратными за рулем и по возможности перенести визит к докторам на другую дату.

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Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.56
0.29 82.52
-0.25
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