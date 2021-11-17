Приготовьтесь к атаке! Китайский совет дня на среду, 17 ноября
17 ноября астрологи рекомендуют людям быть во всеоружии. Вероятны неадекватные поступки, конфликты и проблемы со здоровьем.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 17 ноября.
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В среду случится столкновение и будет штормить. Люди будут уязвимы, ранимы и выдавать ранее не виданные эмоциональные реакции. Те, у кого жизненных сил поменьше могут получить проблемы со здоровьем. Возможны травмы и удары, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Чтобы избежать негативного воздействия энергий, имеет смысл затаиться и без толку не рисковать. Лучшее занятие на среду — умиротворяющая рутина, любование предметами искусства и прослушивание спокойной музыки.
Нужно быть очень аккуратными за рулем и по возможности перенести визит к докторам на другую дату.
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Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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