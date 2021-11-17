Танцы, сериалы и «Кристина Алексеевна»: какой мы запомним умершую от СОVID-19 Асмаловскую

Причиной стал коронавирус — друзья и коллеги скорбят по ней и вспоминают, как невероятно светлого человека.

Актриса, телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская скончалась от COVID-19 в возрасте 41 год — смертельный вирус не щадит ни молодых, ни старых. Новость ее смерти огорошила многих — 5-tv.ru вспомнил, какой мы ее знали.

Театр и кино

Красота и прекрасные актерские данные Асмаловской подарили ей не так много ролей в театре и кино — на ее счету лишь один спектакль «Карьера вникуда» и три эпизодические роли в сериалах, пусть и популярных. А ведь она закончила ГИТИС в 2006 году, да и по второму образованию — диктор телевидения. Но дело не в том, что не звали — скорее всего, у звезды просто не хватало времени из-за ее страсти.

Танцы

Танцевать Асмаловская любила — и прекрасно умела. Она получила звание мастера спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трижды становилась чемпионкой России среди профессионалов. Успела она и до финала чемпионата мира в этой дисциплине добраться, и в танцевальной школе преподавателем поработать. А известность ей принесло шоу «Танцы со звездами», в котором она приняла участие в качестве «профессионала».

По условиям шоу, пары из звездного участника и танцора-профессионала соревновались между собой. Асмаловская приняла участие в съемках двух сезонов телешоу — и оба раза ее партнер добрался до подиума. В 2010 году в пятом сезоне шоу Асмаловская выступала с актером Максимом Щеголевым — помогла ему добраться до финала, а через два года в седьмом сезоне вместе с телеведущим Маратом Башаровым разделила третью позицию на пьедестале.

Но, хотя популярное танцевальное шоу значительно добавило в копилку славы звезды, растопила сердца всех телезрителей она не этим.

«АБВГДейка»

Реализовать свое профессиональное дикторское образование Асмаловская все же смогла — образовательное шоу «АБВГДейка» она вела почти восемь лет. Да и актерское образование пришлось весьма к месту — дети верили доброй учительнице Кристине Алексеевне и взахлеб смотрели российский аналог «Улицы Сезам». Добрую учительницу веселых клоунов с грустью вспоминают коллеги — они лучше многих знали, каким добрым человеком была Асмаловская.

«В „АБВГДейке“ печаль… Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская… Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов, — Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… Ютуб надолго сохранит ее в памяти и вместе с „Кристиной Алексеевной“ еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!» — написала ее коллега Татьяна Черняева на своей странице в Facebook.

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