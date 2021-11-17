Стали известны дата и место прощания c умершей от COVID-19 Кристиной Асмаловской

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 776

Коллега телеведущей по «АБВГДейке» с грустью вспоминает о рано ушедшей учительнице веселых клоунов.

Фото, видео: Facebook @asmalovskaya.kristina, 5-tv.ru

Прощание со звездой проектов «Танцы со звездами» и «АБВГДейка» Кристиной Асмаловской состоится 18 ноября на Троекуровском кладбище столицы. Об этом в интервью 5-tv.ru художественный руководитель детского телевизионного образовательного проекта Татьяна Черняева.

«Память о ней самая светлая, потому что Кристина была очень светлым и добрым человеком, с любовью и нежностью относилась ко всем — к родителям, детям, собакам, кошкам, соседям — мы с ней соседки…» - с теплотой в сердце вспоминает о ней коллега.

Черняева особо подтчеркнула, что для «АБВГДейки», которой Асмаловская посвятила восемь лет, это «великое горе».

«Потому что красивые, талантливые не должны уходить так рано. Мне очень жаль и очень печально», — отметила она.

Как сообщалось ранее, Кристина Асмаловская умерла от последствий коронавирусной инфекции в 41 год. Подробнее о ее карьере — танцах, «АБВГДейке» и ролях в сериалах — в материале 5-tv.ru.

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