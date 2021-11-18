Тарасов и Костенко признались, что не могут заниматься сексом друг с другом

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Оксана Тарасова
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Дмитрий Тарасов рассказал о паузе в интимной жизни с Анастасией Костенко

Фото, видео: Instagram @kostenko.94; Instagram @tarasov23

Футболист и его супруга недавно стали многодетными родителями. Из-за этого, как рассказал спортсмен, интимная жизнь претерпела радикальные изменения.

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что не занимается сексом с женой после рождения третьего общего ребенка. Спортсмен не сам додумался обсуждать дела постельные в социальных сетях, об этом его попросили подписчики. Отказать фанатам он не мог и честно признался, что семейная жизнь внесла свои коррективы в жизнь интимную. Но временные, уточнил Тарасов.

Один из поклонников спросил у футболиста, сколько раз в день он предается страсти с избранницей, видимо, полагая, что существуют пары, способные на ежедневный многократный секс при наличии трех маленьких детей, один из которых родился две недели назад. На это Тарасов со смешком заявил, что вообще-то способен радовать супругу каждый день, но сейчас не может, так как после родов женщине это противопоказано. Для справки — врачи в зависимости от состояния мамы не рекомендуют заниматься сексом как минимум четыре-шесть недель.

Тарасов не раз заявлял, что мечтает об огромной семье. Эти мечты разделяет и Костенко. Сейчас у супругов две дочери и сын, в будущем они планируют пополнение, хотя сейчас порой бывает нелегко успевать приглядывать за всеми и при этом зарабатывать на жизнь. Однако на вопрос, хотят ли звезды еще детей, оба отвечают, не задумываясь — конечно!

«Не буду лукавить, появление третьего ребенка — это непросто. Но самое главное — терпение, любовь. А то, что вы не высыпаетесь, так это на определенный период, так что ничего страшного», — сказал Тарасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, что стало с фигурой 27-летней Анастасии Костенко после рождения третьего ребенка.

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